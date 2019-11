È stato aperto un corridoio speciale per permettere agli indiani di religione sikh di

Per evitare gli sprechi è stato aperto un supermercato dove si può portare il cibo che non si è consumato e chi vuole lo va a prendere senza dover pagare : In Australia è stato aperto un supermercato contro gli sprechi alimentari. Questo supermercato che fa parte di una catena più grande, mette il cibo a disposizione e lo si può prendere gratuitamente e viene portato da chi quel cibo lo avrebbe buttato perché magari ammaccato. Questi alimenti, non scaduti ma non di prima scelta perchè magari non di aspetto molto buono vengono portati in questi supermercati. Questo supermercato si chiama ...