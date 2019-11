Annalisa Chirico | Cosa c' è dietro il sì di Matteo Salvini a Mario Draghi al posto

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) Perchéha detto sì acome candidato alla presidenza della Repubblica dopo Sergio Mattarella? Secondoc'è una ragione ben precisa che la giornalista scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Il 'why not' disulla eventuale futura elezi

Grauser_63 : @JankoYAY Butto l'occhio solo quando c'è Annalisa Chirico, mi arrapa. Spero di avere qualche attenuante - MaryWinner6 : RT @La7tv: #lariachetira @AnnalisaChirico: 'Prima di dare sconti di pena per reati gravissimi, dovremmo pretendere la rottura del patto di… - mrmnft : RT @La7tv: #lariachetira @AnnalisaChirico: 'Prima di dare sconti di pena per reati gravissimi, dovremmo pretendere la rottura del patto di… -