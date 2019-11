Uno sguardo ad alcune funzionalità di Android 10 e Android 11

Uno sguardo oltre il buio : scoprire il mondo di chi non vede : L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Vibo Valentia, ha in cantiere tanti progetti e attività, per illuminare il

Caserta - Uno sguardo di troppo alla ragazza del nipote del boss : aggredito 33enne : La rissa è esplosa nel bel mezzo di una festa in un noto locale di Marcianise, nel Casertano. A provocarla il nipote di un boss del clan Belforte, l’organizzazione criminale che gestisce l’intero territorio, oggi collaboratore di giustizia. Il ragazzo di 25 anni ha fracassato la testa a un 33enne con un candelabro, provocandogli la frattura dell'osso occipitale, delle contusioni cerebrali e una profonda ferita sul lato sinistro della ...

Libri : Uno sguardo sull’Africa tra gang - perbenismo e povertà : Pubblicati entrambi per Edizioni E/O, I nostri padri, di Karin Brynard (traduzione di Silvia Montis) e L’appeso di Conakry, di Jean-Christophe Rufin (traduzione di Alberto Bracci Testasecca), sono due ottimi romanzi che descrivono parti dell’Africa contemporanea da una prospettiva originale. Il primo vede coinvolto l’ispettore Albertus Beeslar (già protagonista del precedente Terra di sangue, traduzione di Silvia Montis, ...

Uno sguardo sul futuro di diagnosi e terapia : Trieste, 17 ott. (Adnkronos Salute) – Nella cornice ‘Meet in Italy’, evento strutturato in una due giorni a Trieste e dedicato al futuro della medicina, l’impresa Bracco si presenta con un workshop incentrato sulle innovazioni di diagnosi e terapia. Bracco è leader mondiale che opera nel settore delle scienze della vita dal 1927, con specializzazione nella diagnostica per immagini con dispositivi medicali avanzati e ...

Reggina - i motivi della scelta Mastour : una nuova scommessa da vincere con Uno sguardo al futuro [VIDEO] : Si avvicina l’inizio della nuova giornata del campionato di Serie C, si gioca un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare indicazioni in vista del proseguo della stagione. Una protagonista fino al momento è stata sicuramente la Reggina, la squadra di Toscano è l’unica imbattuta nel Girone C ed in generale una delle poche che non ha ancora perso in Italia. Le ambizioni del presidente Luca Gallo non sono un ...

Ciglia perfette : tutti i segreti per Uno sguardo da star : Segui i nostri consigli, semplici e veloci, per avere Ciglia lunghe, folte e ben definite: sfoggiare uno sguardo da diva non...

MediEvil : il nuovo video ci consente di dare Uno sguardo alle nuove prospettive del remake su PS4 : MediEvil è uno dei titoli più attesi di Sony per questa stagione autunnale e mentre ci avviciniamo alla sua data di uscita, gli sviluppatori stanno pubblicando sempre nuovi dettagli sul gioco grazie alla "Guida di Gallowmere per teste vuote".Il secondo capitolo di questa guida è incentrato sulla nuova prospettiva della telecamera nel remake del titolo. I tempi sono cambiati da quando il gioco è stato lanciato nel 1998 e se siete riusciti a ...

Uno sguardo sull’Italia : Torna il Festival della fotografia etica di Lodi, con uno spazio tematico dedicato ai reportage sull’Italia. Leggi

Date Uno sguardo a Instagram - potreste avere il nuovo layout delle Storie : L'interfaccia grafica di creazione delle Storie su Instagram si sta aggiornando con molte novità grafiche e funzionali. Ecco quali sono e chi può già toccarle con mano. L'articolo Date uno sguardo a Instagram, potreste avere il nuovo layout delle Storie proviene da TuttoAndroid.

Luigi's Mansion 3 - diamo Uno sguardo ad un nuovo video di gameplay che mostra alcune zone dell'hotel : Nintendo ha un grande asso nella manica che si traduce nell'attesissimo Luigi's Mansion 3, uno dei titoli di punta dell'anno che sta per arrivare sulla console ibrida Nintendo Switch e per l'occasione è stato pubblicato un nuovo video di gameplay.Il filmato è una dimostrazione di due minuti e mezzo in cui ci vengono mostrati tutti i tipi di sfide e nemici che dovremo affrontare nel gioco. In questi spezzoni raggruppati in un unico video di ...

The Witcher : una nuova immagine ci offre Uno sguardo ravvicinato a Geralt della serie Netflix : Anche se non sappiamo ancora la data di uscita della serie Netflix di The Witcher, possiamo ammirare più da vicino una nuova immagine di Geralt interpretato da Henry Cavill con la spada in mano.La nuova immagine della serie proviene dal sito Redanianintelligence e mostra Geralt con la sua armatura pronto a scagliare la sua spada contro un nemico sconosciuto.Tuttavia, probabilmente non è un mostro quello contro cui sta andando. Delle due spade ...

I paesaggi di Chinami la nuova fatica di Akiteru Nomoto ci regala Uno sguardo inconsueto sulla quotidianità : Akiteru Nomoto con la sua ultima opera "I paesaggi di Chinami" ci trasporta in un mondo magico e assurdo visto attraverso...

World of Warcraft : diamo Uno sguardo alla splendida Roccavento ricreata in Unreal Engine 4 : Mentre la maggior parte dell'Alleanza è impegnata a esplorare una versione un po' retro di Roccavento in World of Warcraft Classic, un fan ha progettato una versione più aggiornata della capitale degli esseri umani. In un recente video, lo YouTuber Daniel L ha ricreato la roccaforte dell'Alleanza con Unreal Engine 4.Il video, che potrete visionare nel nostro articolo, inizia con una carrellata delle statue presenti nella "Valle degli Eroi", ...