PLAN 8 è lo shooter MMO del creatore di Counter-Strike che sarà svelato la prossima

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019) Lo sviluppatore coreano Pearl Abyss ha tre nuovi giochi in sviluppo. Il team di Black Desert Online stanno lavorando a tre nuovi MMO: uno sparatutto deldi, un gioco per i più piccoli e un gioco fantasy. I tre giochi saranno ufficialmente svelati il 14 novembre, durante il Pearl Abyss Connect alla G-STAR 2019. Per ora, sappiamo che i 3 titoli si chiamano8, Crimson Desert e DokeV.Lo sparatutto8 è forse il progetto più interessante. Lavorandoci ildi, molto probabilmente, il gioco permetterà furiosi scontri a fuoco. DokeV è un "collectable MMORPG" casual per tutte le età. "Collectable" sembra suggerire qualcosa in stile Pokemon, dunque, probabilmente, in questo gioco ci saranno creature da collezionare. Leggi altro...