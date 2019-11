Microsoft Launcher 5 10 | imposta il tema di sistema Agg Pubblico

Aggiornate subito Microsoft Launcher se amate il tema scuro : Microsoft Launcher ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta l'app stabile alla versione 5.10 che consente di adeguare il tema del Launcher in base alle impostazioni di sistema dello smartphone. L'update rende più scura la modalità dark per migliorare la leggibilità e rendere più leggeri i contenuti per gli occhi in condizioni di scarsa illuminazione, inoltre apporta diverse correzioni di bug L'articolo Aggiornate subito Microsoft Launcher ...

Microsoft sta per rimuovere Cortana da Microsoft Launcher su Android : Al momento è possibile accedere a Cortana dallo smartphone tramite l'app dedicata o attraverso l'integrazione con Microsoft Launcher, ma secondo fonti attendibili, Microsoft potrebbe rimuovere molto presto almeno una di queste possibilità. L'articolo Microsoft sta per rimuovere Cortana da Microsoft Launcher su Android proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher 5.10 beta aggiunge il tema scuro a livello di sistema in Android 9 Pie e Android 10 : Microsoft ha rilasciato ieri la versione 5.10 del suo Launcher su Android agli utenti iscritti al programma beta. Si tratta di un piccolo aggiornamento che aggiunge il supporto per l'impostazione del tema scuro a livello di sistema in Android 9 Pie e Android 10. L'articolo Microsoft Launcher 5.10 beta aggiunge il tema scuro a livello di sistema in Android 9 Pie e Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher 5.10 : imposta il tema di sistema [Beta] : Questa mattina, la variante beta di Microsoft Launcher si è aggiornata per Android alla versione 5.10 introducendo la possibilità di impostare il tema di sistema. Novità in questa versione Miglioramenti per il tema: Il tema del Launcher può essere cambiato automaticamente in base al tema di sistema sui dispositivi supportati e con Android 9 (o versioni successive). Per impostare il tema di sistema è sufficiente recarsi in impostazioni Launcher ...

Con Microsoft Launcher l’icona del calendario si aggiorna automaticamente : Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 5.9.0 introducendo la funzione "live data update" per il calendario L'articolo Con Microsoft Launcher l’icona del calendario si aggiorna automaticamente proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 5.9 : Breve comunicato per informarvi che Microsoft Launcher si è aggiornato oggi sul Google Play Store di Android alla versione 5.9.0. Changelog L’aggiornamento della data in tempo reale è ora disponibile sull’icona originale dell’app calendario. L’icona calendario di Microsoft Launcher è stata aggiornata con un aspetto più pulito. Correzioni di bug generali per dock, sfondi, scheda calendario e miglioramenti generali. Cosa ...