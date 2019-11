Infortunio Sansone | problema alla spalla per il calciatore del Bologna

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019)– Si sta giocando il primo match valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, in campo Sassuolo eche si stanno affrontando in un match importante per la classifica di entrambe. Nei primi 30 minuti poche occasioni da una parte e dall’altra, la partita è rimasta bloccata per via della posta in palio altissima, poi al 33′ il gol del vantaggio firmato da Caputo. Non è sceso in campo dal primo minuto l’attaccante, ildelha accusato unsp, Mihajlovic ha deciso di non rischiarlo, al suo posto Skov Olsen.potrebbe comunque entrare nel secondo tempo perchè disponibile in panchina. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolospper ...

