Traffico Roma del 07-11-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 7 novembre 2019)RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELL USCITA PER VITINIA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO E LANINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA. ALLE 19 LAZIO CELTIC ALL’OLIMPICO. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI VILLA BORGHESE. PRIMA DELLA PARTITA POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE ALTRA PIAZZALE CLODIO, IL LUNGOTEVERE E LA FARNESINA; MA CHIUSURE CHE NON VEDRANNO COINVOLTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con ...

