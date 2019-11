Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) Arriva unapernelle Next Gen ATP Finals di Milano, torneo riservato ai migliori giocatori di tennis nati a partire dal 1998. L’azzurrino è stato superato con il punteggio di 4-3 (5) 3-4 (3) 4-2 4-2 dalUgo(n.55 del ranking). Un risultato che non cambia le carte in tavola, dal momento cheera già certo di essere in semifinale (affronterà il serbo Miomir Kecmanovic), mentre il transalpino era già out per via dei due kolo svedese Mikael Ymer e l’americano Frances Tiafoe. In una sfida, quindi, senza l’assillo del risultato il 21enne nativo di Metz ha sciorinato la sua miglior prestazione di tutta la rassegna meneghina, mettendo in difficoltà il rivale con le sue traiettorie mancine. Un passo indietro perdal punto di vista della prestazione, che comunque avrà modo di rifarsi già domani nel penultimo ...

OA_Sport : NextGen 2019: Jannik Sinner, sconfitta indolore contro Humbert. Vince il francese in quattro set - GlobalShowGSRa1 : #Tennis #ATP #NextGenFinals: #Risultati del 7-11-2019 - #JannikSinner perde ma va in semifinale… - zazoomnews : LIVE Sinner-Humbert 0-0 NextGen Finals 2019 in DIRETTA: l’azzurrino vuole concludere da imbattuto nel girone! -… -