Gli uomini d’oro è un quasi-poliziesco italiano

Cari uomini - preoccupatevi se la vostra donna sceGlie il silenzio : Cari uomini, non preoccupatevi se la vostra donna discute con voi, vi rimprovera e vi richiama all’appello, preoccupatevi quando non lo farà più. Noi donne siamo fatte così, amiamo parlare, a volte lo facciamo troppo, ma è così che ci piace esprimere le nostre emozioni, i nostri sentimenti e anche il nostro disappunto. Sono molti gli uomini che spesso si lamentano della loro vita di coppia o della loro compagna. Il problema non sono gli ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella in lacrime : ‘Non posso più lavorare per lo sbaGlio che ho fatto’ : Da oltre un anno Sara Affi Fella non ha vita facile sui social. Il motivo è ancora una volta la truffa che ha ordito ai danni di Uomini e donne quando, da tronista, aveva continuato a frequentare il suo ex ragazzo Nicola Panico. Da quel giorno è passata tanta acqua sotto i ponti e Sara ha più volte chiesto scusa per il proprio comportamemnto, ma il web non perdona e continua a ostacolare il suo lavoro da influencer. Lo sfogo di Sara Affi ...

Accordo storico in Australia : le calciatrici guadagneranno quanto Gli uomini : Accordo storico in Australia. Le calciatrici professioniste guadagneranno gli stessi soldi dei colleghi maschi quando difenderanno i colori della nazionale. L’intesa, raggiunta tra ‘Football Federation Australia‘ (la Federcalcio Australiana) e il sindacato degli atleti, porterà a colmare il gap retributivo di premi tra le due nazionali. In base all’Accordo quadriennale, le due selezioni, maschile e […] L'articolo ...

Ida Platano prima di Uomini e Donne : quanti anni aveva quando ha sposato il papà di suo fiGlio : Dopo Gemma Galgani, Ida Platano è sicuramente la dama del trono over di Uomini e Donne più seguita. E amata. A settembre è tornata nel parterre per incontrare l’anima gemella e, da quanto abbiamo visto nelle ultime puntate, l’ha trovata. Sempre lui, Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Taranto con cui ha avuto una lunga e difficile storia d’amore. A maggio scorso sembrava tutto finito. Ida si era detta sicura di voler voltare definitivamente ...

Il 7 novembre esce al cinema il film 'Gli uomini d'oro' : Il cinema italiano riesce raramente a stupire e a rinnovarsi. La commedia all'italiana, che ancora dà una certa nostalgia al pubblico, è da tempo dimenticata, ogni tanto escono pellicole soprattutto comiche che ripetono all'infinito lo stesso filone. Perciò quando viene proposto qualcosa di innovativo, di differente, tale produzione riscuote ovviamente l'attenzione del pubblico. Se poi si tratta di qualcosa di qualità, allora anche la critica si ...

In Australia Gli uomini e le donne nel calcio prendono la stessa paga : Le calciatrici della nazionale in Australia saranno pagate tanto quanto i loro colleghi uomini. È il risultato dell'accordo sottoscritto tra la federcalcio Football Federation Australia e il sindacato Professional Footballers Australia. Il nuovo accordo quadriennale coprirà il ciclo della prossima Coppa del Mondo per entrambe le squadre, i Socceroos e le Matildas, cui andrà il 24% degli introiti delle squadre nazionali. Il 5% ...

Uomini e donne : Gemma Galgani criticata dai telespettatori ma Gli ascolti con lei volano : Cosa c'è di vero nel percorso di Gemma Galgani a Uomini e donne? La domanda rimbalza costantemente all'interno dei social network dove molti telespettatori si dicono stanchi di seguire in televisione le vicende, spesso ripetitive, della dama torinese. Le recenti dinamiche legate alla frequentazione con Jean Pierre hanno accresciuto le insofferenze dei fan, che spesso non hanno apprezzato le insistenze di Gemma nei confronti del cavaliere. Sulla ...

LACMA Art + Film Gala 2019 - Gli uomini meglio vestiti della serata : Lo scorso fine settimana, Gucci ha presentato la nona edizione del LACMA Art+Film Gala, uno degli eventi più attesi della stagione, che si svolge proprio al museo d2019;arte a Los Angeles ed è dedicato agli artisti contemporanei più in vista del momento. La serata, co-presieduta da Leonardo Di Caprio e da Eva Chow, membro del consiglio di amministrazione del LACMA, ha reso omaggio all2019;artista Betye Saar e al regista ...

Uomini e Donne sceGlie il nuovo tronista : lui è Carlo Pietropoli : Per un tronista che se ne va, un altro approda a Uomini e Donne: lui è Carlo Pietropoli, nuovo protagonista del dating show di Canale 5 dopo l’uscita di scena di Alessandro Zarino. Presentato durante le ultime registrazioni del trono classico, Carlo sembra essere un ragazzo del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo, così come le “colleghe” Giulia Quattrociocche e Veronica Burchielli, ex corteggiatrice di Zarino poi promossa sulla sedia ...

“La fisica è fatta daGli uomini”. Rivista ospita le opinioni sessiste dello scienziato italiano : Quantitative Science Studies, un giornale nato di recente affiliato alla casa editrice del Mit di Boston. pubblicherà un articolo scritto dall'italiano Alessandro Strumia, scienziato già allontanato dal Cern di Ginevra per le sue posizioni sul ruolo delle donne nella ricerca. Disse: "La fisica è stata costruita dagli uomini".Continua a leggere

Levante - il nuovo disco e Gli uomini : Levante in concerto al Mediolanum Forum di Assago: succederà il 23 novembre, mega evento che chiude il cerchio del nuovo disco della cantante, Magmamemoria, pubblicato il 4 ottobre dopo il lancio dei singoli Bravi tutti voi, Andrà tutto bene e Lo stretto necessario. «Il mio uomo ideale non esiste», dice Levante nell'intervista a GQ. «I compagni che ho avuto non si assomigliavano. La cosa che più mi affascina ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 15-21 - Serie A basket in DIRETTA : ospiti davanti - ma Gli uomini di Buscaglia non mollano. Inizia il secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL secondo quarto Pausa di due minuti FINE PRIMO quarto 15-21 Candi recupera una palla a quattro secondi dallo scadere del primo quarto e in campo aperto deposita comodo i punti del -6 Reggio Emilia. 13-21 Bologna già a quattro falli di squadra. Intano Hunter raccoglie un altro rimbalzo in difesa facendo ripartire i suoi. 13-21 mattone di Vojvoda. Poi la coppia Teodosic-Hunter, ne ...

LIVE Maratona New York 2019 in DIRETTA : in gara anche Gli uomini. Keitany si fa vedere davanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 INIZIATA anche LA Maratona MASCHILE! 36 i professionisti al via, non ci sono italiani. 15.37 Il grande favorito della gara maschile sarà l’etiope Lelisa Desisa. L’incognita è rappresentata da come avrà smaltito le fatiche dell’oro mondiale vinto appena un mese fa a Doha. 15.35 Tra 5 minuti il via della competizione maschile. 15.33 Rivediamo il momento della partenza ...

Gossip Uomini e donne - Ida ha dubbi su Riccardo : 'Non ci siamo visti - fatico a crederGli' : Tra le coppie più seguite e, al tempo stesso, più discusse di questa stagione di Uomini e donne vi è quella composta da Ida e Riccardo i quali, dopo vari tira e molla, hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro relazione e di darsi una seconda chance. I due sono così usciti assieme dallo studio della trasmissione televisiva di Canale 5 e, in queste ore, hanno rilasciato la prima intervista sulle pagine del Magazine di U&D, dove ...