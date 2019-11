Donna anziana con una comitiva di religiosi va in pellegrinaggio al Santuario della

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Doveva essere per unadi anziani un viaggio difficilmente da dimenticare ma invece in pochi minuti è diventato un vero e proprio incubo. Ladi anziani era diretta alMadi Barbana a Grado e era una gita organizzata dalla chiesa alla quale avevano deciso di partecipare molti anziani che frequentavano la parrocchia. Dopo aver visitato il bellissimoladi anziani è risalita sul pullman per il ritorno a casa. A un certo punto però l’autista del pullman, sull’autostrada A4, nei pressi del comune di Teglio Veneto si è dovuto fermare perché una passeggera non stava per nulla bene. Ladi ottant’anni non stava per nulla bene e aveva perso conoscenza. Tutti avevano subito pensato a qualcosa di gravissimo, che si trattasse di aneurisma. Invece all’arrivo dell’ambulanza l’incredibile scoperta l’arzilla 80enne era in ...

_rjardon : RT @claviggi: Palazzo Bonaparte a Roma, è conosciuto per aver ospitato sino alla sua morte Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonap… - mperroniof : RT @claviggi: Palazzo Bonaparte a Roma, è conosciuto per aver ospitato sino alla sua morte Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonap… - AttilioCotroneo : @colvieux Una volta una anziana donna fiorentina disse: “Li conosco quelli come Renzi, cercano di rifilarti l’antiq… -