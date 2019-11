Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 7 novembre 2019) De: se Ancelotti in conferenza stampa si schiera dalla parte dei giocatori, legittima nella squadra una reazione e la squadra reagisce in maniera ridicola Maurizio De, scrittore, è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, perdelle ultime vicende in casa. Queste le parole di Desull’ammutinamento dei calciatori dele sulle reazioni che ha creato questo spiacevole episodio. Lo scrittore pensa anche che nelattualeuna figura a livello dirigenziale: “Ognuno degli attori di questa farsa si ritrova prigioniero di quanto detto e fatto. C’è una gamma di errori incredibile: dalla società, passando per l’allenatore e finendo con i calciatori. Se Ancelotti in conferenza stampa si schiera dalla parte dei giocatori, legittima nella squadra una reazione e la squadra reagisce in maniera ridicola. Al...

De Giovanni: "Al Napoli manca un uomo di calcio che abbia l'autorità di parlare per la società"