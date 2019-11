Burkina Faso | agguato a un convoglio di minatori di una società canadese | almeno 37 morti

In Burkina Faso almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea : Venerdì almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea di Salmossi, nel nord del Burkina Faso, vicino al confine con il Mali. Un gruppo di uomini armati è entrato nell’edificio religioso e ha sparato sulle persone che stavano

Balotelli dal cuore d’oro - regala divise - scarpe e palloni ai bambini del Burkina Faso [VIDEO] : Mario Balotelli è tornato nella sua Brescia. Già dalle prime partite sembra aver cambiato mentalità e aver trovato quella serenità che gli è mancata spesso in carriera. Da circa un anno Balotelli collabora con l’associazione “We Africa to red heart”. Gesto splendido dell’attaccante che ha regalato divise, scarpe e palloni ai ragazzi di un piccolo villaggio del Burkina Faso. I ragazzi avevano chiesto in dono il ...

Burkina Faso - attacco a miniera : 20 morti : 03.11 Una ventina di persone sono rimaste uccise in un attacco a una miniera d' oro nel nord del Burkina Faso. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza gli assalitori sarebbero forze jihadiste e le vittime sarebbero quasi tutti minatori. Altre fonti parlano anche di di feriti. Il raid è avvenuto nella provincia di Soum.

Luca Tacchetto e Edith scomparsi in Burkina Faso - il Canada : “Ancora vivi ma è complicato” : Luca Tacchetto ed Edith Blais, scomparsi dallo scorso 15 dicembre in Burkina Faso, sarebbero ancora vivi. L'annuncio arriva dal Canada, paese di cui è originaria la ragazza. Il ministro degli Esteri Chrystia Freeland, nel corso di un comizio elettorale a Sherbrooke, ha sottolineato che "si tratta di una situazione molto complicata. Ci sono cose che sappiamo ma non possiamo condividere".Continua a leggere

Burkina Faso - attaccato villaggio : morti : 20.52 Attacco armato in un villaggio nel travagliato nord del Burkina Faso: otto i civili uccisi. Lo riferiscono fonti di sicurezza secondo cui almeno una persona risulta ancora dispersa. "Hanno anche bruciato negozi e motociclette", ha spiegato la fonte. L'assalto è stato compiuto da una ventina di uomini a bordo di motociclette nel villaggio di Komsilga, nel distretto di Zimtanga. La settimana scorsa,nella stessa regione, erano state uccise ...

Burkina Faso - come la jihad sta rinascendo a sud del Sahara : Il Sahel, la regione che costeggia i confini meridionali del deserto Sahara, è assediata da un ritorno di fiamma di cellule terroristiche. Ufficialmente si tratterebbe di gruppi armati islamici, ma le ragioni delle violenze affondano nei disagi di una delle zone più povere al mondo