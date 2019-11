Ritirato un lotto di Acqua di Nepi per contaminazione fecale

Allarme alimenti scaduti : Ritirato prodotto dal banco carni per rischio microbiologico - non consumare [MARCA E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per “La trippa precotta tagliata B.A.B“, marchio “LA TRIPA ‘D MUNCALE’ SRL“, prodotto a Moncalieri (Torino). Il lotto incriminato è il n° 276S, venduto in confezioni da 500 grammi Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio microbiologico“, a causa di errata etichettatura del prodotto. Le confezioni, infatti, ...

“Impurità potenzialmente cancerogene” - Ritirato nuovo lotto di farmaco con ranitidina : Dopo le misure disposte a fine settembre, ritirato un nuovo lotto di un farmaco con ranitidina, per impurità potenzialmente cancerogene. A confermarlo all’Adnkronos Salute è l’Agenzia italiana del farmaco. Si tratta del medicinale Zantac* 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice Aic n. 038486027 (tutti i lotti presenti sul mercato, inclusi quelli sottoposti a precedente divieto di utilizzo) della ditta BB Farma Srl, come ...

Johnson & Johnson - talco per neonati con amianto/ Lotto Ritirato : "Tracce di asbesto" : Johnson & Johnson ritira Lotto di talco per neonati e bambini con amianto. "Tracce di asbesto", rileva la Food and Drug Administration, Fda,.

Supernalotto - ma davvero pensavate che il premio non sarebbe stato Ritirato? : Su quella schedina del Superenalotto da vincita milionaria non ritirata in molti si erano già costruiti storie e fantasie. Forse c’era davvero chi pensava che quei 209 milioni sarebbero finiti nelle casse dello stato insieme a tutti quelli che già ci vanno con le giocate dei milioni di italiani che puntano non vincendo nulla. Forse qualcosa sperava in una storia modello film americano con corsa all’ultimo per consegnare il tagliando vincente o ...

Lodi - il vincitore dei 209 milioni di euro al Superenalotto ha Ritirato il premio : La Sisal S.p.A. comunica che nelle scorse ore un ente bancario ha presentato la richiesta di riscossione dei 209 milioni di euro vinti al Superenalotto il 13 agosto scorso in un bar tabaccheria di Lodi. Il vincitore rimane nell'assoluto anonimato, questo per ovvi motivi di privacy. Nelle scorse settimane era stata diffusa la notizia che il fortunato giocatore non aveva ancora presentato richiesta di ritiro alle autorità competenti, e che per ...

Superenalotto - Ritirato premio da 209 milioni vinto a Lodi : A distanza di due mesi, il misterioso vincitore al Superenalotto di oltre 209 milioni di euro è passato all’incasso: Sisal SpA, concessionaria del gioco, ha reso noto che la schedina è stata presentata per le procedure di ritiro del premio, a cura di un ente Bancario incaricato dal vincitore, che mantiene dunque l'assoluto anonimato. La vincita più alta mai assegnata nella storia del Superenalotto di Sisal è stata realizzata grazie a una giocata ...

Superenalotto - Ritirato il Jackpot da record di 209 milioni di euro. Mistero sul vincitore : Superenalotto, ritirato il Jackpot da record di 209 milioni di euro. Mistero sul vincitore. Non c'è più nessun caso irrisolto. A circa un mese e mezzo dalla...

Rischio microbiologico : Ritirato dal mercato lotto mortadella Conad : In via precauzionale, un lotto della mortadella “Bologna IGP Freschi & Convenienti Conad g.100” è stato ritirato dal mercato a causa di un possibile Rischio microbiologico. A comunicare la notizia è stata la stessa azienda, oltre al ministero della Salute. Nel prodotto in questione, infatti, è stata riscontrata una non conformità dovuta alla presenza di agenti patogeni come la listeria monocytogenes. Il lotto interessato dal richiamo è il ...

Ritirato dai supermercati lotto di salumi : “Sono presenti patogeni - non vanno consumati” : Se avete acquistato recentemente della mortadella, forse è il caso che leggiate qui prima di mangiarla. Non tutta certo, ma c’è un lotto in particolare che sta destando qualche preoccupazione. La catena interessata è quella del Conad che ritira dal mercato un lotto di produzione della Mortadella Bologna IGP: con una nota sul sito ufficiale, la catena di supermercati ha annunciato il ritiro immediato di un lotto di mortadella confezionata, per ...

Rischio salmonella - lotto di salame veneto Ritirato : l’annuncio del Ministero della salute : Il richiamo del lotto di salame a causa di Rischio microbiologico per i consumatori è stato annunciato oggi dal portale del Mistero della salute. Il prodotto interessato è un lotto di salame veneto a marchio "Il tagliere del re" venduto nei confezioni singole da 500 grammi ciascuna dalla catena ALDI.Continua a leggere

Allerta farmaci : Ritirato medicinale per curare emorroidi - vene varicose e trombosi [MARCHIO E LOTTO] : Con apposito provvedimento, l’Aifa ha disposto il ritiro del medicinale PRISMA 50 mg capsule uso orale, lotto n. NGP 19075 scad. 04/2024, Aic 023653076 della ditta NEOPHARMED GENTILI SPA. Il ritiro è stato disposto a seguito di una segnalazione concernente presenza capsula color panna marrone anziché rosa. Prisma contiene il principio attivo mesoglicano ed appartiene alla classe di medicinali detti “antitrombotici”, impiegati nella prevenzione e ...

Prodotto dolciario Ritirato dagli scaffali : pericoloso per la salute [MARCHIO E LOTTO] : La catena di supermercati Cadoro ha pubblicato il richiamo di due lotti di preparato per crème caramel Easyglut Pedon a causa della presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. I lotti incriminati sono i seguenti: n°080220 con scadenza 08/02/2020, venduto in confezioni da 130 grammi; n°180720 con scadenza 18/07/2020, venduto in confezioni da 130 grammi. A scopo precauzionale Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei ...

Prodotto surgelato Ritirato dal mercato : è allarme per rischio microbiologico [MARCA - LOTTO E INFO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di ICE CUBE Srl, ghiaccio alimentare venduto in confezioni da 2,5 kg. In particolare il LOTTO incriminato è il n° LA 16/09/21. Il motivo del richiamo è indicato in “superamento limiti prescritti dal D.lgs. 31/01“. Nelle avvertenze si legge: “Vi chiediamo di isolare e bloccare la vendita di confezioni eventualmente ancora presenti presso i vostri magazzini del ...

Prodotto senza glutine Ritirato dal mercato : consumatori a rischio [MARCA e LOTTO] : Un Prodotto senza glutine è stato ritirato dal mercato a causa di problemi nella conformità della confezione che non garantisce la giusta sicurezza, non assicura la giusta protezione del Prodotto e permette lo sviluppo di muffe in modo non omogeneo. Il Prodotto in questione è del comparto dolciario: si tratta di merendine al cacao senza glutine di nome “Intemezzi” e “Intermezzi al cacao” del marchio Giuliani. La società ...