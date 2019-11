Maltempo | fulmine su un treno | ritardi sulla linea Milano-Bologna

Maltempo - un fulmine colpisce il campanile di una chiesa a Firenze : Un fulmine ha danneggiato il campanile della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Firenze durante il forte temporale di domenica 3 novembre. L’edificio religioso si trova nel quartiere di Novoli, in via Morosi e non ci sono feriti. (IL Maltempo IN ITALIA - NUBIFRAGIO A ROMA - LE FOTO DEI DANNI - LE PREVISIONI)Nessun ferito, chiusi tre ingressi su quattro Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che sono saliti con l'autoscala per ...

Maltempo Campania : fulmine : Pioggia, tuoni e fulmini nella notte hanno colpito la Campania. A Positano, in costiera amalfitana, una scarica elettrica ha colpito il campanile della chiesa Nuova. Il fulmine ha danneggiato una...

Maltempo Toscana : a fuoco una cabina elettrica colpita da un fulmine : Nel corso del temporale che si e’ abbattuto oggi su Piombino i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio di una cabina elettrica in via Galileo Galilei, causato probabilmente da una scarica atmosferica che ha centrato la cabina, come spiegano dal comando di Livorno. A questo intervento, al momento ne e’ seguito un secondo, sempre a Piombino, in via Pisacane per un’infiltrazione di acqua dal tetto di ...

Maltempo Sicilia - fulmine colpisce una Chiesa nel Catanese : “Potevano esserci gravi conseguenze per la pubblica incolumità” : Grande paura nella notte in Sicilia, interessata da violenti fenomeni di Maltempo con pioggia e fulmini che hanno causato danni e disagi. Paura a Misterbianco, nel Catanese, dove un fulmine ha colpito la Chiesa di Santa Lucia. Dalla struttura si sono staccati delle parti in pietra che hanno colpito un’auto in transito: il conducente, sotto shock, è stato assistito dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di ...

Maltempo Sicilia : fulmine danneggia impianti idrici a Siracusa : A Siracusa un fulmine ha danneggiato nella notte gli impianti di emungimento e pompaggio di San Nicola della Siam, che approvvigiona i due serbatoi di Bufalaro. L’impianto risulta attualmente funzionante al 50% della sua potenzialità a causa di un guasto a uno dei due trasformatori di media tensione e a perdite sulle condotte di adduzione al serbatoio di Teracati. I lavori di riparazione sono in corso, ma problemi di riduzione della ...

Maltempo Campania : un fulmine colpisce il campanile della Chiesa di Pozzuoli : Come previsto dall’allerta meteo regionale, il Maltempo sta interessando la Campania. Il temporale che da alcune ore si sta riversando sull’area flegrea ha provocato danni al campanile della Chiesa S. Maria delle Grazie in piazza della Repubblica, nel centro storico della città. Un fulmine ha colpito il tetto del campanile del tempio provocando lo sgretolamento della copertura con calcinacci che sono caduti nella strada sottostante. ...

Maltempo : Palermo - netturbino muore colpito da un fulmine : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Un netturbino, Francesco Battaglia, di 38 anni, di Cefalù è morto oggi pomeriggio mentre lavorava a Polizzi Generosa (Palermo), colpito da un fulmine. L’uomo, che lavorava in una ditta per la raccolta dei rifiuti nelle Madonie, si trovava sul cassone del mezzo per la raccolta dell’immondizia quando sarebbe stato colpito dal fulmine. Per l’operaio non c’è stato niente da fare. ...

Maltempo : fulmine danneggia campanile della chiesa di Santa Croce a Pieve Ligure : La scorsa notte un fulmine ha danneggiato il campanile della chiesa di Santa Croce, nel Comune di Pieve Ligure: dopo la comunicazione dal comando di polizia locale, il sindaco del comune di Pieve Ligure ha interdetto l’accesso alla chiesetta e al terreno circostante, a garanzia dell’incolumità pubblica in caso di crolli. Il luogo è una meta di trekking, per il suggestivo panorama sul Golfo di Genova, a 518 metri sul mare. L'articolo ...