Leggevo i Vangeli e mi innervosivo | il Padre mi sembrava peggio del mio

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Elena Ferrante La scoperta della religione e il confronto con la storia personale e della madre E più di ogni altro sentimento spiccava la ferocia. Chiuso un vangelo, ne cominciavo un altro e la vicenda mi pareva sempre più terribile. Sì, era una storia sconvolgente.e mi. Eravamo tutti al servizio di un Signore che ci teneva sotto sorveglianza per vedere cosa sceglievamo, il male o il bene. Che assurdità, come si poteva accettare una tale condizione servile? Detestavo l'idea che ci fosse unnei cieli e noi figli di sotto, nel fango e nel sangue. Cheera Dio, che famiglia era quella delle sue creature, mi spauriva e insieme mi faceva arrabbiare. Detestavo quelche aveva fatto esseri così fragili, esposti continuamente al dolore, facilmente deperibili. Detestavo che se ne stesse a guardare come noi pupazzetti ce la cavavamo con la fame, ...