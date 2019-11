I calciatori del Napoli hanno lasciato il centro tecnico dei Castel Volturno

Calcio - Napoli in subbuglio : la società fa causa ai calciatori - Ancelotti delegato per nuovi ritiri : Napoli in subbuglio in questa settimana calcistica. La compagine partenopea, che ha pareggiato contro il Salisburgo in Champions League 1-1, non ha centrato il pass della qualificazione agli ottavi di finale, ed è in piena “tempesta” per la vicenda legata al ritiro. Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva infatti annunciato che la squadra sarebbe rimasta in ritiro, a prescindere dal riscontro del San Paolo contro la selezione ...

Sky : i calciatori del Napoli lasciano Castel Volturno dopo l’allenamento. Disdette le camere previste per il ritiro : Il punto di Sky su quanto sta avvenendo in casa Napoli dopo la scelta dei calciatori, dopo la gara con il Salisburgo, di interrompere il ritiro imposto dal presidente. Massimo Ugolini in diretta da Castel Volturno ha riferito che al termine dell’allenamento mattutino a cui tutti calciatori hanno preso parte gli stessi hanno lasciato il centro sportivo. «Le auto dei calciatori hanno appena lasciato Casel Volturno e questa stamattina sono ...

Napoli - la ricostruzione delle ultime ore di tensione : i calciatori che hanno guidato la rivolta e le voci di dimissioni : Caos in casa Napoli. Il club azzurro è reduce dal buon pareggio in casa contro il Salisburgo, 1-1 grazie al pareggio di Lozano che ha avvicinato la squadra di Carlo Ancelotti alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La reazione della squadra c’è stata, solo un’ingenuità di Koulibaly nel primo tempo ha permesso al Salisburgo di passare in vantaggio, la reazione è stata immediata, tantissime le occasioni ...

Napoli-Salisburgo - 5 calciatori comandano l’abbandono del ritiro : Napoli-Salisburgo, 5 calciatori comandano l’abbandono del ritiro Napoli Salisburgo calciatori contro De Laurentiis| Assurdo quanto accaduto nella serata di ieri a Napoli. La squadra si è di fatto ribellata alle decisioni della società e dopo il match contro il Salisburgo ha deciso, con il benestare di Ancelotti, di non rispettare il ritiro imposto dal patron De Laurentiis e di tornare ognuno a casa propria. Come riporta La Gazzetta ...

Notizie del giorno – Colpo di scena Ibra - tante gare in Italia a rischio rinvio - lite calciatori Ascoli : Colpo DI scena Ibra – Si continua a parlare del futuro di Ibrahimovic. L’attaccante svedese vorrebbe tornare in Europa dopo l’esperienza in MLS. Secondo il Daily Express, l’attaccante svedese potrebbe tornare al Manchester United. Una clamorosa apertura è arrivata però in serata, con le dichiarazioni pubbliche del dirigente del Bologna Sabatini: “Ibrahimovic vuole venire da noi per un rapporto che ha con ...

Scandalo Inter-Juve - festino a luci rosse dopo il match : calciatori scatenati con modelle e fiumi di champagne : Emergono dettagli clamorosi dopo la partita di campionato tra Inter e Juventus, partita andata in scena il 6 ottobre a San Siro, 1-2 il risultato finale per la squadra di Maurizio Sarri grazie ai gol di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, per la squadra di Antonio Conte gol del momento pareggio di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Nel frattempo emerge uno Scandalo clamoroso, la notizia è stata lanciata da Dagospia e parla di un festino a ...

calciatori "festeggiano" dopo Inter-Juventus/ Dagospia "Sollazzi segreti con modelle" : Calciatori "festeggiano" dopo Inter-Juventus: la bomba di Dagospia, che parla di "sollazzi segreti con modelle russe" e di un ex giocatore sposato che...

Floriana Messina - la nuova vita dell’ex del Grande Fratello : “Ora ho la quinta di seno - naso rifatto e sto a dieta. Tanti calciatori dell’Inter mi corteggiano” : “Rispetto al Grande Fratello ora ho la quinta di seno, naso rifatto, seguo una dieta e diversi accorgimenti”. Sono passati otto anni da quando si è fatta conosce al pubblico partecipando al Grande Fratello del 2011 e da allora Floriana Messina è cambiata molto e ha una nuova vita, come lei stessa ha rivelato in un’intervista al settimanale Chi. “Conduco un programma di calcio per una tv locale, ma faccio un appello al presidente del Napoli ...

Crosetti : “si può discettare di tattiche e moduli - ma l’essenza del calcio sono i calciatori. Ieri Dybala” : Su Repubblica, Maurizio Crosetti scrive della vittoria della Juventus in Champions contro la Lokomotiv Mosca. Una Juventus “strana, distratta, limacciosa”, che diventa fluida solo nel finale, grazie alla “grazia elettrica” di Paulo Dybala. “Perché si può discettare all’infinito di tattiche e moduli, palleggio e difese alte, ma l’essenza risolutiva del calcio sono i calciatori”. E nella fattispecie si parla di ...

Colpi di testa causa di malattie neurodegenerative nei calciatori? I sorprendenti risultati di uno studio dell’università di Glasgow : Uno studio dell’università di Glasgow ha messo in relazione un maggior indice di mortalità per cause neurodegenerative nei calciatori rispetto alla popolazione normale: la causa potrebbero essere i Colpi di testa I ricercatori dell’università di Glasgow hanno condotto uno studio riguardante i possibili danni che i ripetuti Colpi di testa possono avere sulla salute di un calciatore. Lo studio, pubblicato sul ‘New England ...

Sgominata la banda che rapinava le case dei calciatori del Real e dell’Atletico Madrid : L’incubo delle rapine nelle case dei calciatori di Real Madrid e Atletico Madrid è finito, scrive il Corriere dello Sport. Ieri sono stati arrestate quattro persone, tutte albanesi. Aspettavano le partite per entrare in azione e saccheggiare le ville, incuranti di chi ci fosse all’interno. Lo scorso giugno è toccato ad Alvaro Morata. La banda terrorizzò sua moglie Alice, che era in casa con i figli e la tata. Nello stesso giorno i ...

I calciatori del Foggia si schierano con la curva e cantano : “vogliamo i diffidati” : I calciatori del Foggia sotto la curvaNord al seguito della vittoria contro la Turris di ieri hanno inaspettatamente preso parte ai cori provenienti dagli ultras che cantavano “Noi vogliamo i diffidati”. Il riferimento era ovviamente ai tifosi colpiti da Daspo che non possono seguire la squadra allo stadio. A loro era dedicato anche uno striscione al centro della curva, ma la scena inaspettata è quella dei calciatori che cantano e ...

Notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio - bufera su due calciatori di Serie A - le parole di Ferrero : Tragedia NEL mondo DEL calcio – Terribile Tragedia nel mondo del calcio. Un giocatore ha perso la vita in un incidente stradale. La sua auto ha terminato la corsa contro un palo. Non c’è stato nulla da fare per il 22enne Federico Tomei, la Smart guidata dal giovane si è schiantata contro un palo della luce nella zona della Borghesiana, secondo i rilievi scientifici non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sono ancora (LA NOTIZIA ...

Turchia - la Uefa apre un’indagine sull’esultanza dei calciatori della Nazionale : La storia si ripete. Dopo il saluto militare sotto la curva turca nella gara contro l’Albania, la Turchia ha esultato allo stesso modo anche sul gol del pareggio contro la Francia. La Uefa ha annunciato l’apertura di un’indagine nei confronti della Nazionale. Qualora l’esultanza venisse vista come un modo per manifestare solidarietà all’esercito impegnato nell’offensiva militare nel Nord della Siria ...