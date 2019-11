Ex Ilva | Mattarella prende posizione e aspetta notizie positive da Conte

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Clima incerto e di attesa al Quirinale per la risoluzione positiva della crisi dell'Ex. Grande attesa viene riposta dal Colle nel ruolo del premier Giuseppe. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, ci siche la questione venga risolta al più presto in modo favorevole, in modo da evitare possibili crisi che potrebbero minacciare la stabilità dell'esecutivo, oltre alla perdita di migliaia di posti di lavoro. Tutto è cominciato nella giornata di lunedì, quando il gruppo di imprenditori anglo-indiano Arcelor Mittal ha espresso la volontà di rescindere il contratto per l'acquisizione dell'Spa. Le attese del Quirinale Come riporta Il Fatto Quotidiano, il presidente della Repubblica Sergioattende con fiducia i colloqui tra Giuseppee i vertici aziendali di Arcelor Mittal in merito alla crisi dell'exche rischia di mettere a rischio migliaia di ...

fattoquotidiano : ILVA Il Colle vede le fibrillazioni interne alla maggioranza. E spera che oggi il premier possa sbrogliare la matas… - Mariann73083265 : RT @ada4466: ILVA. Gran bella figura di merda a livello internazionale dove i NS politici ci espongono in prima fila come fanfaroni inaffid… - aspettaaspetta : RT @ada4466: ILVA. Gran bella figura di merda a livello internazionale dove i NS politici ci espongono in prima fila come fanfaroni inaffid… -