Com’è possibile ci siano così tanti virus nelle app Android del Play Store?

Fonte : pantareinews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Com’ètrovareappscaricate dal? Google afferma di mantenere una rigida posizione sulla sicurezza informatica quando si tratta della funzionalità e del comportamento delle app inviate dagli sviluppatori per l’hosting sul Googleufficiale, ma fin troppo spesso vi si trova software dannoso. ()L'articolo Com’èciappdel? è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

zaiapresidente : ? ALLUCINANTE ? Per poter mantenere la paga di 320 euro al mese e il suo lavoro di due ore al giorno come addetta… - agorarai : #Ilva 'Non è possibile che a un imprenditore straniero sia consentito di non rispettare la legge' @AnnaM5s M5s… - NetflixIT : Dopo #SiamoFattiCosì non è possibile nominare i batteri senza pensare a loro. -