Casa di riposo degli orrori a San Giuseppe Jato - schiaffi e capelli tirati a una nonnina : Una Casa di riposo degli orrori è stata scoperta a San Giuseppe Jato. Due donne si trovano ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un’anziana ospite della struttura di accoglienza di 76 anni. schiaffi, capelli tirati e cibo somministrato con forza, sono solo alcune delle vessazioni che i carabinieri hanno potuto registrato in presa diretta da settembre ad oggi all’interno della Casa ...

Casa di riposo degli orrori a San Giuseppe Jato - schiaffi e capelli tirati a una nonnina : Una Casa di riposo degli orrori è stata scoperta a San Giuseppe Jato. Due donne si trovano ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un’anziana ospite della struttura di accoglienza di 76 anni. schiaffi, capelli tirati e cibo somministrato con forza, sono solo alcune delle vessazioni che i carabinieri hanno potuto registrato in presa diretta da settembre ad oggi all’interno della Casa ...

Palermo - maltrattavano e insultavano gli anziani di una Casa di riposo : arrestate due operatrici sanitarie : insultavano e maltrattavano alcuni anziani ospiti della casa di riposo “Boccone del povero” di San Giuseppe Jato, piccolo centro del palermitano. Sono finite ai domiciliari due operatrici sanitarie di 56 e 60 anni, entrambe incensurate. Le indagini dei carabinieri di Palermo, coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi, sono scattate dopo la denuncia della figlia di un’anziana di 76 anni, l’ospite vittima più di ...

Botte e insulti agli anziani in Casa riposo : arrestate 2 operatrici a Palermo : Per le due donne, una 55enne e una 60enne, disposti gli arresti domiciliari in casa. A incastrarle i video girati dai militari dell'Arma con telecamere nascoste piazzate nella struttura per anziani di San Giuseppe Jato. Scene che i carabinieri hanno deciso di non diffondere proprio per la loro crudezza.Continua a leggere

Palermo : maltrattamenti e insulti ad anziani in Casa di riposo - arrestati due operatrici sanitarie : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Avrebbero insultato e maltrattato per molto tempo alcuni anziani ospiti di una casa di riposo. Con questa accusa i Carabinieri di Palermo hanno arrestato due operatrici sanitarie, dipendenti di una casa di riposo di San Giuseppe Jato, ritenute responsabili di gravi viol

Un figlio porta la mamma nella Casa di riposo e quando va a trovarla lei gli dice una cosa terribile : Un uomo aveva preso una decisione che, purtroppo, prendono tanti figli: portare la mamma in una casa di riposo. La mamma non si è per nulla ribellata alla decisione del figlio ma, capendo di non essere voluta in famiglia si è fatta portare senza condannare né supplicare di non essere lasciata lì. Certamente la donna avrebbe preferito tutt’altra soluzione per la sua vecchiaia, una casa accogliente da dividere con figli e nipoti ma per ...

Macerata - malata di Alzheimer abusata nella Casa di riposo : nei guai un dipendente : Si sarebbe approfittato della malattia di una donna ricoverata in una struttura perché malata di Alzheimer, risultata del tutto incapace di ribellarsi e sottrarsi ai suoi abusi. È accaduto a Corridonia, in provincia di Macerata, dove in queste ore, un operatore socio-sanitario, un 50enne del posto, è accusato di stupro ed è imputato per il reato di violenza sessuale. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, per l'uomo, il tribunale ...

Sassari - sequestrata Casa di riposo : 9.44 I carabinieri del Nas di Sassari hanno sequestrato una casa di riposo per anziani e al suo titolare è stata applicata la misura cautelare del "divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali". Il titolare della struttura è indagato per abbandono di persone incapaci, per aver alloggiato anziani non autosufficienti nonostante l'inadeguatezza della struttura e del personale impiegato, e per aver ...

Shock nella Casa di riposo a Padova - 90enne violentata di notte da inserviente 40enne : La denuncia dell'anziana alle altre infermiere della struttura il mattino seguente. Secondo l'anziana, un inserviente di 40 anni sarebbe entrato nella sua stanza e, approfittando dell'assenza di altri addetti, avrebbe abusato sessualmente di lei violando le parti intime con le mani. L'uomo è stato allontanato, per lui il gip ha emesso un divieto di avvicinamento.Continua a leggere

Agrigento - dramma in Casa di riposo : ospite 62enne uccide compaesano di 75 anni strangolandolo : La tragedia in una comunità alloggio per anziani e disabili a Ribera, nell'Agrigentino. La vittima dell'omicidio è Gaetano La Corte, pensionato il cui corpo senza vita è stato rinvenuto sul letto della stanza di degenza. Reo confesso un 62enne suo compaesano e ospite della stessa struttura, arrestato e condotto in carcere.Continua a leggere

Agrigento : omicidio nella Casa di riposo - arrestato un ospite della struttura : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - E' finito in carcere l'uomo accusato di avere ucciso ieri un 75enne in una casa di riposo di Ribera (Agrigento). Si tratta di un 62enne, anche lui ospite del ricovero per anziani, che ha ammesso i fatti. La vittima, Gaetano La Corte, è stata strangolata.

Agrigento : omicidio nella Casa di riposo - arrestato un ospite della struttura : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – E’ finito in carcere l’uomo accusato di avere ucciso ieri un 75enne in una casa di riposo di Ribera (Agrigento). Si tratta di un 62enne, anche lui ospite del ricovero per anziani, che ha ammesso i fatti. La vittima, Gaetano La Corte, è stata strangolata.L'articolo Agrigento: omicidio nella casa di riposo, arrestato un ospite della struttura sembra essere il primo su CalcioWeb.

Alessandria - donna di 99 anni si suicida gettandosi dalla finestra della Casa di riposo : Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua stanza ed è morta. La signora era ospite della struttura da due anni e mezzo.\\Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza, in provincia di Alessandria, nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua ...

Vercelli - larve nel naso e nella trachea degli anziani in una Casa di riposo. Cinque indagati : Le larve erano state individuate dai medici durante delle visite e si sarebbero introdotti nel tessuti di due pazienti attraverso il foro della tracheotomia. Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati per un caso di larve nel naso e nella trachea dei pazienti ospiti di una casa di risposo di Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli. Gli insetti erano stati trovati a febbraio dai medici che avevano visitato due anziani – un uomo ...