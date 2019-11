Acqua di Nepi ritirata dal mercato | “Presenza di batteri coliformi”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “Presenza dicoliformi”: per questo un lotto diminerale effervescente naturale ‘di’ in bottiglie di vetro è stato ritirato dal. L’avviso è stato pubblicato sulla pagina del ministero della Salute. Il numero di lotto è N9183A e la scadenza è 1 luglio 2021. L’minerale richiamata è stata imbottigliata dadiSpa, nello stabilimento di località Graciolo a, in provincia di Viterbo. L'articolodidal: “Presenza dicoliformi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

