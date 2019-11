Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019)– «, di fatto,ladi una società nonostante qualsiasi ulteriore tipo di analisi. Anche, dunque, finisce nel tritacarne dell’amministrazione a cinque stelle, in barba a qualsiasi logica strategica e di mercato. Come emerso anche oggi nel corso della commissione Trasparenza a rimetterci per questa scelta scellerata saranno, ancora una volta, in tanti, a cominciare dai lavoratori e dalla cittadinanza. Le garanzie per quanto riguarda il mantenimento dei posti di lavoro sono, tanto per cominciare, pari a zero: al momento i licenziamenti in atto sembrerebbero essere quarantacinque, ma il loro numero sarebbe destinato ad aumentare a breve. E non è tutto. La città, infatti, perde definitivamente la possibilità di essere messa al pari di altre capitali europee, visto che i lavori per la realizzazione della tanto attesa linea C ...

romadailynews : R.Mussolini: Sindaco e Giunta hanno deciso liquidazione Roma Metropolitane: Roma – «Sindaco… - GiuseppeBozza : Il volto di Mussolini sui manifesti per il 4 novembre. La gaffe del sindaco Continua su: - mattimotta : #lariachetira Il nuovo sindaco di Predappio, Roberto Canali, civico fascioleghista, brinda con la Ducia, Alessandra… -