Parigi | polemiche sull' opera di Jeff Koons per le vittime Isis | sulla targa niente nomi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Lavinia Greci Il monumento, collocato nei giardini del Petit Palais, non piace aini perché sembra più celebrare l'artista anziché commemorare le. Ma le opere che fanno discutere sono sparse in tutto il mondo Il monumento rappresenta una mano che tiene insieme un mazzo di tulipani colorati, a cui l'artista ha dato il nome di "Tulips", e li offre alla città. Enormi. In teoria, la scultura serviva a commemorare le persone che hanno perso la vita a, nel novembre 2015, a seguito degli attacchi terroristici del Bataclan da parte di un commando dello Stato islamico. Ma oggi, il monumento realizzato (anzi, ideato) da, piazzato dopo diversenei giardini del Petit Palais a ricordo dei delledell'attentato, continua a far parlare di sé. E non positivamente. La polemica controSecondo quanto riportato da Repubblica, infatti, ...

clarissa_gmai : RT @GiovanniFanfoni: Nelle settimane successive al massacro perpetrato da un terrorista islamico presso la Prefettura di Parigi, la Francia… - GiovanniFanfoni : Nelle settimane successive al massacro perpetrato da un terrorista islamico presso la Prefettura di Parigi, la Fran… -