Mise:ArcelorMittal prende in giro Stato

aveva già deciso di andarsene da Taranto,come dimostra l'atto di citazione dei commissari straordinari, depositato stanotte in tribunale". Così il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli. "Accampa scuse strumentali einlo",dice Patuanelli. "Voglio raccontare un po'di verità,che non guasta mai", "non esiste alcuna causa di recesso legata al cosiddetto scudo penale",aggiunge. "Il piano industriale dell'azienda èdisatteso nei numeri e nella prospettiva di rilancio".(Di martedì 5 novembre 2019)