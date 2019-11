Lozano | ora tocca a te Il messicano a caccia del gol al San Paolo

La Gazzetta incoraggia Lozano : anche Mertens faticò ad adattarsi : Maurizio Nicita sulla Gazzetta ripercorre l’avvio di stagione di Lozano al Napoli. La folgorante prestazione con la Juve e quelle stentate che sono arrivate dopo, ma c’è l’adattamento da considerare. Quello di cui ha più volte parlato anche Ancelotti e che ieri ha ricordato anche Crespo. Non è semplice passare da un campionato all’altro. E in questo l’esempio di Mertens può aiutare Lozano. anche Dries Mertens ...

Ancelotti cambia ancora : in attacco Mertens e Lozano. Koulibaly riposa : Il Napoli ha reso nota la formazione che tra poco scenderà in campo contro il Cagliari, al San Paolo. Tra i pali ci sarà Meret, che ha riposato contro il Lecce domenica. Al centro della difesa un turno di riposo per Koulibaly. Al suo posto ci sarà la coppia Maksimovic-Manolas, con il greco tornato disponibile dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori squadra contro il Lecce. Ai lati Di Lorenzo e Mario Rui, reduce dalla splendida ...

Lozano-Mertens – Ancelotti cambia ancora in vista del Cagliari : Dopo il turnover massiccio applicato a Lecce da Carlo Ancelotti, si ricompone la coppia d’attacco Lozano-Mertens al San Paolo. Lozano torna titolare stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L’ex PSV scenderà in campo stasera contro il Cagliari al fianco di Dries Mertens, il belga è a caccia di Diego Armando Maradona. Come riportato dalla rosea, Ancelotti sfrutterà l’ampiezza della rosa ed il buono stato di ...