Ex Ilva | Rampelli FdI | “Presenteremo emendamento scudo penale Anche Renzi? Pure Msi e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) “Ex? Stiamo proponendo nell’attuale Decreto Fiscale unper il ripristino dello. Lo presentanoani di Italia Viva? Allora lo ritiriamo. Scherzo. Che cosa faccia l’Italia Viva disinceramente mi interessa poco. E‘ una convergenza episodica che non delinea nulla. Del resto, in passato il Msi votò spesso e volentieri col Pci e non c’è mai stata un’alleanza tra la destra radicale e la sinistra comunista“. Sono le parole del vicepresidente della Camera Fabio, parlamentare di Fratelli d’Italia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’exdi Taranto dopo la decisione di Arcelor Mittal di lasciare lo stabilimento. E aggiunge: “Naturalmente lovale per il pregresso, siamo contrari a unoad libitum. Siamo invece ...

