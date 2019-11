Davide Ancelotti | “Faremo di tutto per vincere davanti ai nostri tifosi”

Ciaschini : ”Davide Ancelotti è ancora giovane per rapportarsi con giocatori di un certo livello” : Ciaschini: Davide Ancelotti lo conosco da sempre, ha voglia e capacità, ma è ancora giovane e rapportarsi con giocatori di un certo livello può essere difficile A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Ancelotti, per parlare del Napoli, di Davide Ancelotti e di altro. Queste le sue parole: “Non ho fatto gli auguri a Carlo Ancelotti, non sapevo neanche fosse il suo ...

Davide Ancelotti - ben oltre la stantia etichetta di “figlio di” : Viviamo tempi contraddistinti da un profondo odio sociale. La nostra è una società fondamentalmente basata sull’odio, sull’invidia. Figuriamoci quale possa essere il trattamento riservato nel calcio a Davide Ancelotti il viceallenatore del Napoli che è anche il figlio di Carlo. Il mondo è pieno di allenatori in seconda – una volta si diceva così – che guidano la squadra in assenza del titolare. Fondamentalmente passano ...

Roma-Napoli - Davide Ancelotti : “buon primo tempo - ma non siamo stati cinici. Pensiamo al Salisburgo” : Il Napoli esce dall’Olimpico di Roma con le ossa rotte. Un po’ di sfortuna e tanti demeriti hanno regalato tre punti importanti alla squadra di Fonseca. Al termine dell’incontro Davide Ancelotti, vice allenatore, oggi in panchina vista la squalifica del padre Carlo, ha risposto alle domande dei giornalisti Sky. Così ai media: “Abbiamo troppi problemi legati alla fase difensiva. Nel finale di primo tempo abbiamo ...

Davide Ancelotti a Sky : “Abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato. Rendimento altalenante - problemi in difesa. Sul rigore…” : Il vice allenatore del Napoli, Davide Ancelotti ha parlato dopo la sconfitta della squadra a Roma. Il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro la Roma. Ecco quanto ha dichiarato: “Abbiamo giocato bene nel finale del primo tempo, abbiamo raccolto meno di quel che avremmo meritato. L’inerzia era a nostro favore e non ne abbiamo approfittato. Abbiamo pagato il fatto ...

Davide Ancelotti : «Il Napoli ha più versioni di sé - ha un rendimento altalenante» : La conferenza stampa di Davide Ancelotti. «Il Napoli ha giocato bene 25 minuti, non siamo riusciti a segnare. Siamo partiti male. Speravamo che il secondo tempo andasse in maniera diversa, non ci siamo riusciti, la Roma ha avuto il rigore del 2-1. «È presto per tracciare il bilancio, la situazione è questa. La squadra ha un rendimento molto altalenante, dobbiamo cercare di fare molto bene sempre, di offrire la miglior versione di sé ...

Davide Ancelotti : «Con la regola dei falli di mani dobbiamo allenare i difensori a intervenire con le mani dietro la schiena» : Davide Ancelotti ai microfoni di Sky nel post partita di Roma-Napoli torna a parlare di episodi e di falli di mano in relazione al rigore assegnato da Rocchi sul Mario Rui Vorrei tornare sul braccio di Mario Rui sul rigore, non per fare polemica, ma per capire. Se il difensore che va a contrastare un cross è facile che alzi il braccio in quel modo. Se la regola è questa allora bisogna allenare i giocatori in maniera diversa perché diventa un ...

Davide Ancelotti : «Non abbiamo giocato bene» : Il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti, che oggi ha sostituito in panchina lo squalificato Carlo, ai microfoni di Sky: «abbiamo giocato bene, forse abbiamo raccolto meno di quello che avremmo dovuto. Per il resto abbiamo pagato molto il fatto che non abbiamo giocato bene» Sembra che abbiate perso convinzione «No, questa percezione non ce l’ho. È un gruppo che conosce molto bene i concetti che gli abbiamo insegnato. Che cerca di ...

Ricorso Ancelotti – Il tecnico sarà presente in aula ma il figlio Davide è pronto all’esordio : Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, oggi verrà discurro il Ricorso per l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti Ricorso Ancelotti – Così come anticipato in diretta nel corso della trasmissione su webradio della redazione di ForzAzzurri, Carlo Ancelotti sarà presente in Corte federale d’appello per discutere del suo Ricorso dopo l’espulsione rimediata in Napoli-Atalanta. “Il Napoli ieri è ...

Davide Ancelotti : «Non cerchiamo l’undici ideale» : Dazn fa una domanda a Davide Ancelotti prima di Spal-Napoli. La domanda è sulle formazioni sempre diverse che schiera il Napoli. Come mai il Napoli non ha ancora trovato l’undici ideale? «Non è questione di trovare l’undici ideale, non lo cerchiamo Il nostro obiettivo è diverso. cerchiamo partita per partita di mettere in difficoltà l’avversario e in questa prospettiva modifichiamo la formazione. Lo facciamo perché abbiamo la ...