Astronomia | a Rocca di Papa per osservare il transito di Mercurio

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Adiil cielo svelerà i suoi misteri: appuntamento al Parco astronomico ”Livio Gratton” perildi. Il primo Astroincontro di questo mese, in programma per venerdì 8 novembre, getterà le basi per l’osservazione deldidell’11 novembre, evento astronomico molto raro e suggestivo. L’esperto operatore dell’Associazione Rino Cannavale spiegherà al pubblico caratteristiche, tempi e modalità del fenomeno e illustrerà molte curiosità relative al pianeta più vicino al Sole. Ci sarà spazio – nell’arco della serata – anche per le consuete ed emozionanti osservazioni di tutti gli oggetti celesti visibili, a occhio nudo e ai telescopi. Tali eventi, denominati Astroincontri, hanno l’obiettivo di scoprire le meraviglie dell’Universo e sono a cura dell’Associazione Tuscolana ...

zazoomblog : Astronomia: tanti interessanti Astroincontri a novembre al Parco di Rocca di Papa - #Astronomia: #tanti… -