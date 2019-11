Isis | Turchia vuole rimpatriare i foreign fighters catturati “Non importa se la loro

AL BAGHDADI - TRUMP "CALIFFO Isis È MORTO"/ Usa "grazie a Turchia e Russia" : Al-BAGHDADI è morto, l'annuncio di Donald TRUMP 'morto come un codardo, un cane, piangendo e correndo'. Califfo dell'ISIS si è fatto esplodere con 3 bambini

Guerra in Siria - Usa : “Cento prigionieri Isis sono scappati”. Trump : “No sanzioni alla Turchia” : All'indomani dell'accordo siglato tra Turchia e Russia, continua la tensione tra Ankara e Mosca da un lato e Stati Uniti dall'altro. Fonti di Washington hanno affermato che sono oltre 100 i miliziani dell'Isis scappati dalle prigioni Siriane mentre Trump ha annunciato che "saranno tolte le sanzioni alla Turchia".Continua a leggere

Turchia - le donne curde hanno sconfitto l’Isis e ora stanno crepando. Ecco l’Europa di Ponzio Pilato : di Olga Nassis* Vi ricordate delle venti turiste francesi rapite quest’estate – e mai più ritrovate – nella valle del Nilo da un commando dell’Isis? E del terrificante attentato (ottanta fra morti e feriti) all’hotel Giulio Cesare, in pieno centro di Roma? E la serie di bombe in tre diverse fabbriche di Stoccarda, con una cinquantina di operai (fra cui diversi turchi e curdi) fatti a pezzi, e la produzione bloccata per sei mesi? ...

Siria - Trump : “Ue si riprenda prigionieri Isis”. Putin media l’intesa curdi-Assad. Al Consiglio Ue Italia chiede embargo armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le province di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

Siria - Trump : “L’Europa si riprenda i suoi prigionieri Isis”. L’Italia chiede al Consiglio Ue l’embargo sulle armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le provincie di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

Siria - "750 affiliati dell'Isis in fuga dopo i bombardamenti della Turchia" : Situazione di anarchia nel campo di Ain Issa, nel nord-est della Siria. L'offensiva turca contro i curdi avrebbe già causato...

Siria sotto attacco della Turchia - curdi : “Scappati 800 affiliati dell’Isis”. Trump : “Sanzioni ad Ankara se non tutela minoranze” : Un’altra giornata di bombardamenti a nord della Siria, dove prosegue l’attacco dei militari di Ankara contro i curdi. E mentre crescono gli sfollati, che secondo i numeri dell’Onu sono 130mila, i curdi Siriani riferiscono che quasi 800 affiliati dell’Isis sono scappati da uno dei campi dove sono in corso gli attacchi. I jihadisti stranieri sono scappati dal campo di Ayn Issa, a circa 35 chilometri a sud del confine turco, dove ...

Ultime notizie/ Ultim'ora - Turchia con l'Isis contro i curdi - 13 ottobre 2019 - : Ultime notizie di oggi, Ultim'ora: Turchia, anche jihadisti schierati con le truppe di Erdogan contro i curdi. Giappone, il tifone Hagibis miete vittime.

Turchia - la Germania blocca la vendita delle armi. Autobomba esplode vicino alla prigione con i detenuti dell'Isis : Siria, continua l'offensiva turca. E sono migliaia i curdi in fuga dai territori bersagliati dagli attacchi dell'esercito turco e dai bombardamenti. Proseguono, infatti, per il quarto giorno...

Turchia - la Germania ferma la vendita di armi. Autobomba esplode vicino alla prigione con i detenuti Isis : Siria, continua l'offensiva turca. E sono migliaia i curdi in fuga dai territori bersagliati dagli attacchi dell'esercito turco e dai bombardamenti. Proseguono, infatti, per il quarto giorno...

ACCOLTELLAMENTO MANCHESTER/ Quel patto pericoloso tra Turchia e Isis creato dai curdi : Torna lo spettro del terrorismo islamista a MANCHESTER, dove un uomo ha accoltellato diversi clienti di un centro commerciale. Il rischio foreign fighters

Siria - militanti Isis fuggono da un carcere bombardato dalla Turchia : Cinque militanti dell'Isis sono fuggiti da una prigione sotto il controllo delle forze curde nella Siria nordorientale dopo...

Kobane - la città che ha sconfitto Isis balla aspettando le bombe della Turchia : A Kobane si balla: morte fatti da parte che passa la libertà. E' questo il senso delle immagini che ci arrivano dalla città di Kobane, decine di persone che si abbracciano e ballano, con un fuoco vicino e i ragazzini nel mezzo. E questa immagine non ha niente a che fare con i suonatori del Titanic prima che affondasse, o con il bicchiere di vino ai soldati il giorno prima di essere mandati a morire e ad ammazzare.Continua a leggere

Siria - la Turchia bombarda e l’Isis si risveglia : in 24 ore più attentati e rivolte nelle carceri : “Un’invasione della Turchia che ci permetta di fuggire?“. Gli occhi del prigioniero si illuminano. “Eh, non saprei, non mi occupo di questioni politiche”. Sorride. Un largo sorriso. Uno dei pochi che si concede nell’ora di intervista. Siamo a Rmeilan, in una base militare del Kurdistan Siriano. È il 22 di settembre, mancano 15 giorni all’operazione militare di Ankara nel Rojava, e di fronte a noi ...