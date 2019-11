Il ban Huawei ad una svolta | Play Store e servizi Google non più un miraggio?

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Sul fronte banda parte del governo USA giungono decisamente buone notizie in questo primo lunedì del mese di novembre. Dopo i primi segnali di apertura degli Stati Uniti nei confronti di quelle aziende americane che desiderano collaborare con il produttore cinese, sembrerebbe proprio che ci sia l'intenzione di conferire le licenze e i permessi giusti per riprendere vecchie partnership, almeno per alcuni attori del mercato. Le nuove dichiarazioni più che possibiliste in questa direzione provengono dalla viva voce del segretario al commercio Wilbur Ross. L'esponente del governo USA ha chiarito come negli scorsi mesi siano giunte 130 richieste di permessi da parte di aziende statunitensi volte a mantenere rapporti commerciali proprio con il partner cinese. Ora il numero degli interessati allo stesso obiettivo è salito a 260. Gli interessi in ballo per tante piccole e grande ...

