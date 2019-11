Ex Ilva | Italia Viva ha chiesto a Fico informativa urgente governo

Ex Ilva : Tajani - 'difendiamo acciaio italiano - sabato sarò a Taranto' : Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "sabato sarò a Taranto per difendere l'acciaio italiano e per impedire che il governo dia l'ennesimo colpo all'economia del Sud. Sto seguendo costantemente la vicenda dell'Ilva e sono vicino ai lavoratori ed alle loro famiglie". Così su Twitter Antonio Tajani, vicepresiden

Hellas Verona - il capo ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Salvini : “Un operaio Ilva vale più di dieci Mario” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...

Ex-Ilva di Taranto - Calenda : “Governo ha fatto saltare 4 miliardi nel Sud e competitività italiana” : "Tutto questo è accaduto perché qualche senatore del M5S ha dato un aut-aut e Pd e IV si sono piegati. Ciò che è accaduto è qualcosa di vergognoso: questo governo ha perso il controllo del Paese, il controllo di sé stesso e per quanto riguarda il Pd e IV anche il controllo dei propri valori": così Carlo Calenda commenta amareggiato a Fanpage.it la decisione di Arcelor-Mittal di lasciare l'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Paolo Becchi sull'Ilva : "Gli italiani perdono il lavoro e questi infami discutono la tassa sulla plastica" : L'addio di Arcelor Mittal all'ex Ilva di Taranto arriva come un fulmine a ciel sereno su un Movimento 5 Stelle allo sbando. In molti puntano già il dito contro Luigi Di Maio, ex ministro dello Sviluppo, e del suo successore (grillino) Stefano Patuanelli, entrambi avevano infatti promesso ai tarantin

Ex Ilva - Lega e Fi : “Conte riferisca sull’addio di ArcelorMittal”. Calenda : “Pd - M5s e Italia Viva irresponsabili per giochini da quattro soldi” : L’addio di ArcelorMittal agli impianti dell’ex Ilva, che metterebbe a rischio oltre 10mila posti di lavoro, entra prepotentemente nel dibattito politico viste le ragioni esposte dall’acquirente nel comunicare la riconsegna delle chiavi delle acciaierie. Ovvero, la mancanza dello scudo penale e, in secondo luogo, il rischio di spegnimento dell’altoforno 2 e la crisi del mercato dell’acciaio. Da parte della Lega e di ...

Arcelor Mittal pronta a restituire l’Ilva allo Stato italiano : Su Taranto sta per esplodere la bomba. Arcelor Mittal restituisce l'Ilva allo Stato italiano. A un anno dall'arrivo a Taranto, sarebbe imminente la consegna delle lettere di Arcelor Mittal all'Amministrazione Straordinaria e ai sindacati

Ex Ilva - Del Vecchio chiude. A Taranto ritorna la cordata italiana : Fallisce subito l'idea dell'esecutivo di coinvolgere il fondatore di Luxottica. L'imprenditore era stato l'animatore della cordata alternativa ad ArcelorMittal

Italia Ilva : Roma. Tutta l’insofferenza della pattuglia di Italia viva per l’ennesima bizza grillina, quella sulla chiusura dell’Ilva, sta in un messaggio che a metà mattinata Matteo Renzi si vede recapitare da una sua deputata: “So che sul tema abbiamo tenuto finora una linea moderata, ma forse dovremmo cambiar

Pd e Italia Viva non si fidano : "Patuanelli garantisca la tutela dei lavoratori dell'Ilva" : Il Partito democratico e Italia Viva non si fidano: “Proveremo con un ordine del giorno articolato e dettagliato ad avere rassicurazioni sulla prosecuzione del percorso avviato. A noi interessa – dice il vicepresidente del gruppo Pd al Senato, Dario Stefano - la prosecuzione dei lavori e la tutela dei lavoratori” del’ex Ilva di Taranto. Nella corsa contro il tempo per approvare il decreto ‘Salva imprese’ in ...

Diretta/ Italia Portogallo U19 - risultato 0-4 - streaming video tv : doppietta di SIlva : Diretta Portogallo Italia U19: streaming video e tv, risultato 4-0. Lusitani dominanti nel 1tempo della partita amichevole oggi 11 ottobre a Braganca.

Ex Ilva - "Un climate monsterE' la prima fonte di CO2 in Italia" : "In Italia la massima fonte globale di emissioni di anidride carbonica (CO2) è costituita dalla somma della CO2 dello stabilimento siderurgico di Taranto con la CO2 delle sue due centrali termoelettriche connesse" Segui su affaritaliani.it

Triathlon - World Cup Weihai 2019 : Joao SIlva si aggiudica la tappa cinese - indietro gli italiani : Nella notte italiana si è disputata la tappa di Weihai (Cina) della World Cup 2019 di Triathlon maschile. Come ampiamente previsto il successo della prova disputata su distanza olimpica (1.5 chilometri di nuoto, 40.2 di bici e 10 di corsa) è andato al portoghese Joao Silva con il tempo complessivo di 1:54.47 (17:56 nella parte di nuoto, 1:04.41 nella sezione in bici e 30.45 nella corsa) distanziando di appena 2 secondi lo svizzero Max Studer ...