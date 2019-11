Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il ministro degli Esteri a Shanghai con 160 aziende. Ma i numeri per ora non segnano la svolta dopo la firma dell'adesione alla Belt and Road. E deve affrontare ostacoli esterni (Usa) e interni Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Di Maio, vorrei ma forse non possoE all'incasso in Cina ci va Macron - lucrepogge : RT @LorenzoLamperti: I vorrei ma (forse) non posso dell'#Italia con la #Cina. #DiMaio a #Shanghai con 160 aziende (ma nel 2018 erano 190).… - ROSE64434610 : RT @soniabetz1: Luigi Di Maio 38 min · Buona domenica a tutti, vedo che è nato un dibattito surreale sulla plastic tax, quindi vorrei met… -