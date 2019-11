Mura | per il Napoli è più praticabile la via della Champions A De Ligt risparmiati un

Gianni Mura : rigore netto - Kjaer carica Llorente come un bufalo. Perché Giacomelli non va al Var? : Chiaro il giudizio e il commento di Gianni Mura su Repubblica che scrive “povero calcio”, “povero Napoli”, riferendosi ad una partita in cui la formazione di Ancelotti ha giocato, forse, la migliore partita della stagione. Almeno fino all’episodio incriminato del fallo di Kjaer su Llorente Per me, piuttosto netto. Vero che Llorente allunga un tentacolo, ma Kjaer lo carica come un bufalo senza nemmeno guardare dov’è ...

Tremate - tremate - le case stregate sono tornate : idee per un Halloween da paura tra le quattro Mura : Pipistrelli e Moon Halloween di WordybirdstudiosLuci a LED di The TwiddlersIkea RoteraCucchiaio TeschioTimer Gatto NeroDistributore di Bevande TeschioStampino RagnoSeletti Jobby The CatKinder Happy SnackBalvi PoisonThun Zucca MagicaStampa di Halloween di BlackTreeCreativeGBSilikomart Cookie MonstersTagliere SplashPosate Palace di PintinoxMaiuguali MostriTescoma TagliabiscottiNovità Home collezione MediterraneoArti e Mestieri Crazy TommyJoyjoz ...

SaMurai Marquez in Giappone - pole position pazzesca a Motegi : splendido secondo posto per Morbidelli : Il campione del mondo si prende la pole position in Giappone, precedendo i due piloti SIC Petronas che completano la prima fila Marc Marquez non si ferma più, lo spagnolo non è sazio dopo il titolo mondiale vinto in Thailandia e, anche in Giappone, si prende la pole position con una prestazione perfetta. Il fenomeno di Cervera non lascia scampo ai propri rivali, fermando il crono sull’1:45.763, un riferimento inarrivabile per gli ...

Un Murales per Ibla Buskers : Un murales per coronare Ibla Buskers a Ragusa . Il numero di presenze, è vero, decreta il successo di una manifestazione.

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna-Neumarkt 2019 : Daniel Grassl a caccia della Finale tra le Mura amiche - banco di prova importante per le azzurre : Il circuito di qualificazione ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico si avvia alla conclusione. Questa settimana, all’interno della Wurth Arena situata ad Egna-Neumarkt (Bolzano), andrà infatti in scena il settimo e ultimo appuntamento della serie che culminerà con la Finale del PalaVela di Torino in programma dal 5 all’8 dicembre di quest’anno. Tanti i giovani pattinatori in lizza per conquistare il pass per ...

UFC Copenaghen – I giudici puniscono Di Chirico : l’azzurro perde per ‘decisione unanime’ contro Muradov : Di Chirico perde per decisione unanime, il pupillo di Mayweather Muradov alza le braccia al cielo nello spettacolo di Copenaghen Serata di puro spettacolo a Copenaghen con le sfide di UFC. Diversi italiani sulla gabbia, tra i quali anche Di Chirico, che ha sfidato Muradov, rappresentato da Floyd Mayweather che lo ha definito il miglior fighter del mondo. Il pugile italiano, non è riuscito ad andare a caccia del riscatto dopo la delusione ...

Nick Luciani dei Cugini di campagna : Ho fatto il Muratore per risparmiare : Nick Luciani è stato per tanti anni uno dei quattro componenti dei Cugini di campagna, storico gruppo pop italiano attivo soprattutto tra gli anni Settanta e Novanta. Per 20 anni,dal 1994 al 2014, Nick Luciani è stato “il biondo” del gruppo. Capelli cotonati, lunghi e biondi sono il suo segno distintivo e l'hanno accompagnato nell'avventura canora in una delle band più iconiche del nostro panorama musicale. Poi qualcosa si è rotto e Nick Luciani ...

Cugini di Campagna - Nick Luciani : "Ho avuto un periodo nero. Ho fatto il Muratore - l'elettricista - un po' di tutto..." : I dibattiti televisivi riguardanti i cosiddetti "vip in miseria" vanno ancora molto di moda e la puntata del 26 settembre 2019 di Pomeriggio Cinque ha ospiti alcuni di questi artisti che, nel recente passato, hanno ammesso pubblicamente di passarsela male da un punto di vista economico, facendo anche arrabbiare qualcuno per le loro dichiarazioni.Tra questi artisti, troviamo sicuramente Nick Luciani di cui la vita è radicalmente cambiata da ...

Il Murale omaggio a Ayrton Senna : l'opera di Kobra all'autodromo di Imola : Lo street artist brasiliano Eduardo Kobra ha completato il murales dedicato ad Ayrton Senna sulla facciata del Maicc, il Museo Multimediale Autodromo di Imola Checco Costa. L’artista, famoso per le sue opere che animano paesaggi urbani in tutto il mondo e il suo attivismo su temi come la guerra e il cambiamento climatico, era stato invitato dal festival di rigenerazione urbana ‘RestArt’. L’opera - la terza dedicata ...

Vittoria - Muratore di 42 anni morto per un malore durante il lavoro : Un 42enne vittoriese è morto oggi pomeriggio a Vittoria mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in una casa di Via Como

Lotta ai Cambiamenti Climatici - FAO : una Grande Muraglia Verde per le città : Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) Qu Dongyu ha annunciato oggi l’iniziativa “Una Grande Muraglia Verde per le città“, che mira a sostenere soluzioni basate sulla natura per fronteggiare il cambiamento climatico. Il Direttore Generale ha divulgato l’annuncio alla vigilia del Vertice ONU sull’Azione per il Clima in programma questa ...

Nadia Toffa - a Taranto un Murale per ricordare la conduttrice de Le iene : La città di Taranto continua a far sentire il proprio affetto e gratitudine a Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto a 40 anni dopo una battaglia contro il cancro. Sulla pagina Facebook de Le iene infatti sono apparse 3 foto che mostrano un artista al lavoro nella realizzazione di un murales tra i palazzi del rione Salinella che ritrae proprio la Toffa sorridente e con la tradizionale divisa da ‘iena’. Grazie Taranto ...

Nadia Toffa - il Murale in suo ricordo. Fan su Facebook : «Un piccolo gesto per una persona stupenda» : Un murale dedicato a Nadia Toffa vestita da Iena, per ricordare la conduttrice scomparsa poco più di un mese fa a causa di un tumore. A realizzare il murale, il writer tarantino Michele Marraffa, conosciuto come Nocci, nel rione Salinella a Taranto. Come riporta Repubblica, l’iniziativa è partita da un gruppo di giovani del quartiere e da Marco Guarella, gestore di uno spazio con biliardo. Per la realizzazione del murale – che si ...

Fred Perry celebra l’iconica polo con un Murales interattivo nel cuore dei Navigli milanesi : Fred Perry, il brand fondato nel 1952 dal tre volte campione di Wimbledon, che ebbe successo soprattutto negli anni Sessanta tra i giovani britannici che facevano parte del movimento conosciuto con il nome di mod, abbreviazione di modernist, continua a influenzare generazioni di ribelli, musicisti, artisti per quel inimitabile connubio tra sport e streetwear. Il leggendario modello delle polo M12, disegnate dallo stesso Fred Perry, vengono ...