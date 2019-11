Molly’s Game | trama | cast e curiosità del film con Jessica Chastain e Kevin Costner

Fonte : tvzap.kataweb

(Di domenica 3 novembre 2019) A due anni dalla sua uscita nelle sale, arriva in tv il biopic che segna l’esordio di Aaron Sorkin – già apprezzatissimo sceneggiatore per cinema e tv – alla regia di un lungometraggio hollywoodiano: domenica 3 novembre, in prima serata su Rai3 dalle 21.25 in poi, va infatti in onda ildel 2017 Molly’s, interpretato da unain eccellente forma, spalleggiata da Idris Elba, Michael Cera e. Molly’s: trailer Molly’sMolly Bloom è un’ex sciatrice del Colorado di fama mondiale. Nell’estate del 2004, dopo aver fallito l’obiettivo delle Olimpiadi a causa di un infortunio e prima di proseguire gli studi di giurisprudenza a Harvard, decide di trasferirsi a Los Angeles per dare una svolta alla propria vita. Per sbarcare il lunario inizia a lavorare come cameriera e in seguito come ...

LuigiLocatelli : Film stasera in tv: MOLLY’S GAME di Aaron Sorkin (domenica 3 novembre 2019, tv in chiaro) - cineblogit : Stasera in tv: 'Molly's Game' su Rai 3 - zazoomnews : Molly’s Game film stasera in tv 3 novembre: cast trama curiosità streaming - #Molly’s #stasera #novembre: #trama… -