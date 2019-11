Gianluigi Paragone a Mezz' ora in più | Il processo va fatto a tutto il Movimento

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) “Il M5S così non sta funzionando, non funziona quella che è la missione storica del M5S”. “Quando perdi milioni di voti devi fare ilnon al capo politico, ma all’intero. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero”. Lo dice il senatore, ospite di ‘In’ora in più’.Regge il governo Conte? “No, ma penso che questa legislatura può durare anche senza Conte”. Così Luigi, senatore del M5S, intervistato da Lucia Annunziata a ‘In’ora in più’ su Raitre.

