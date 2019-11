Blizzcon 2019 | un Q&A di World of Warcraft è stato interrotto da un ragazzo che ha

Blizzcon 2019 : Accantonate, per ora, le polemiche riguardo i provvedimenti di Blizzard Entertainment nei confronti dei giocatori che si erano espressi in favore della protesta di Hong Kong, l’attenzione è tutta rivolta all’evento che la società americana ha in programma l’1 e il 2 novembre 2019 ad Anaheim nei pressi di Los Angeles. Si tratta del BlizzCon che se lo scorso anno aveva lasciato un po’ di amaro in bocca alla ...

Diablo IV annunciato ufficialmente : Tutte le novità dal Blizzcon 2019 : In occasione del BlizzCon 2019, Blizzard non ha solo annunciato Overwatch 2, ma anche il tanto atteso e richiesto Diablo IV. A seguire vi riportiamo Tutte le novità diffuse nel corso dell’evento. Diablo 4 annunciato al BlizzCon 2019 Il gioco è strutturato come un MMO, per tanto presenterà grandi aree da esplorare, le quali saranno interconnesse tra di loro Possibilità di spostarsi a bordo delle ...

Diablo Immortal : il gioco si mostra nelle sue dinamiche con un nuovo trailer dalla Blizzcon 2019 : La BlizzCon 2019 ha portato con sé moltissime novità sul brand di Diablo, incluso il capitolo per dispositivi mobili Diablo Immortal, naturalmente. Come possiamo vedere, infatti, sono stati mostrati i nuovi sviluppi effettuati sul gioco, in particolare sono state mostrate di frangenti di gameplay con un nuovo interessante trailer.Possiamo dunque appurare lo stato avanzato di sviluppo del gioco, in arrivo per dispositivi Apple e Android quanto ...

Blizzcon 2019 : in arrivo Diablo IV - Overwatch 2 ed una nuova espansione di World of Warcraft : Ieri ad Anaheim, California, ha preso il via la tredicesima edizione del Blizzcon, l’evento che dal 2005 quasi annualmente Blizzard organizza per chiamare a raccolta i fan più sfegatati dei propri titoli e presentare loro le novità in arrivo nel corso dell’anno successivo ed i giochi in lavorazione, diventando anche l’occasione per celebrare le finali mondiali delle principali competizioni esport legate ai videogiochi ...

Blizzcon 2019 tra le proteste : le scuse di Blizzard non hanno zittito i contestatori : Blizzard ha aperto questa nuova edizione della BlizzCon con un messaggio di scuse rivolto a tutti i sostenitori della protesta di Hong Kong, in quanto lo scorso ottobre la compagnia ha avuto comportamenti che hanno fatto storcere il naso a molti.Se non sapete a cosa ci riferiamo, dovete sapere che durante una diretta streaming su Hearthstone, il pro-player Ng "Blitzchung" Wai Chung ha protestato contro il governo cinese ed ha supportato la ...

Blizzcon 2019 : il CEO di Blizzard si scusa per le controversie legate a Blitzchung e Hong Kong : Il BlizzCon 2019 di ieri non è stato solo il trampolino di lancio per i tanto attesi annunci di Diablo 4 e Overwatch 2, ma anche un'occasione per Blizzard per rivolgere un messaggio a tutti i giocatori e in qualche modo porre rimedio agli errori commessi con il caso Blitzchung di alcune settimane fa."Blizzard aveva l'opportunità di unire il mondo con gli esport di Hearthstone un mese fa, e non ci siamo riusciti. Abbiamo preso decisioni troppo in ...

Diablo 4 protagonista alla Blizzcon 2019 - i dettagli : L'annuncio di Diablo 4 era ormai nell'aria da un bel po' di tempo, e chiaramente Blizzard non poteva non sfruttare momento migliore per rivelare al mondo la sua nuova creatura se non quello della sua personalissima conferenza. La Blizzcon 2019 è nel pieno del suo svolgimento in quel di Anaheim, in California, e milioni sono i giocatori connessi da tutto il mondo che non hanno alcuna voglia di perdersi tutte le novità annunciate dal colosso in ...

Overwatch 2 annunciato alla Blizzcon 2019 tra trailer - gameplay - l'eroe Sojourn - PvP - PvE e molto altro : Il mondo ha ancora bisogno di eroi verrebbe da dire e Blizzard lo sa bene. alla BlizzCon 2019 c'è infatti stato spazio per la conferma di un rumor che in forme diverse circolava da orma diversi mesi: Overwatch 2 è realtà.In attesa di raccogliere esattamente ogni informazione sul progetto ci troviamo di fronte a un titolo che sarà legato a doppio filo al primo capitolo con elementi cosmetici e progresso ottenuti che potranno essere trasposti nel ...

La Blizzcon 2019 come l'ancora di salvezza per il disastroso 2019 di Blizzard? : E se Blizzard sfruttasse la BlizzCon 2019 per ribaltare completamente la difficile situazione che sta vivendo e risollevare del tutto un'immagine che negli ultimi 12 mesi è decisamente in difficoltà? Questa è l'idea tutt'altro che campata per aria del collega e noto insider Jason Schreier.Schreier ha presentato la BlizzCon 2019 raccogliendo rumor, analisi e dichiarazioni di insider e dipendenti di Blizzard per sottolineare come la compagnia ...

Focus su Blizzcon 2019 : date e orari degli eventi - anche in streaming : Il BlizzCon 2019 è sempre più vicino. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, ricordiamo che si tratta di uno degli eventi videoludici più attesi dell'anno dagli appassionati dell'universo in pixel e poligoni. Ed in particolare da quelli che si professano cultori delle produzioni di Blizzard Entertainment, casa di sviluppo con sede ad Irvine che negli anni ci ha regalato piccoli e grandi capolavori come la saga di Diablo, quelle di StarCraft ...

Diablo 4 e Overwatch 2 all'orizzonte? Il programma della Blizzcon 2019 suggerisce possibili importanti annunci : Dando uno sguardo agli orari dell'imminente BlizzCon, sembra che siano in arrivo alcuni annunci piuttosto importanti.Il programma della BlizzCon della prossima settimana presenta i "soliti noti". Aggiornamenti su Warcraft, su Overwatch e gli esports sono tutte cose che ci aspettiamo all'evento. Ma il Mythic Stage sembra piuttosto vuoto, con 4 slot che presentano la dicitura "coming soon" (via VGC).Non c'è alcuna garanzia che ognuno di questi ...