Addio ad Alberto Sed | sopravvissuto a Auschwitz

(Di domenica 3 novembre 2019) “Ci ha lasciatiSed,al campo di sterminio di-Birkenau., dopo essere stato catturato a Roma con sua madre e le due sorelle, venne portato per un breve periodo a Fossoli, per poi essere condotto a Birkenau: lì gli venne tatuato il numero a-5491”, fa sapere la Comunità ebraica di Roma.La scomparsa diSed,al campo di sterminio di“rappresenta un dolore immenso per tutti noi. Una perdita ancora più dolorosa in questi tempi cupi in cui si riaffaccia l’odio antisemita”, ha detto Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma.

