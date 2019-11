Manovra | le novità

Dalle auto aziendali al bonus facciate - novità e conferme della Manovra 2020 : Molte new entry tra le misure contenute nella legge di bilancio ormai in pista di lancio. E molte le conferme, che hanno quindi resistito al confronto politico interno alla maggioranza sulle priorità. Su tutte, lo stop all'aumento dell'Iva, un obiettivo a cui sono destinati 23 dei 30 miliardi di euro della manovra. Durante il ponte di Ognissanti rush finale per definire il testo del Ddl atteso in commissione Bilancio del Senato da lunedì 4 ...

Manovra - torna piena rivalutazione per le pensioni tra 1.500 e 2mila euro. Stretta sulle auto aziendali. Le novità dell’ultima bozza : torna la piena rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2mila euro, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è una Stretta sulle auto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso ...

Manovra : detrazioni solo se si paga con carta - “local tax” al posto di Imu e Tasi e sugar tax di 10 euro per ettolitro. Ecco le novità : detrazioni fiscali solo per chi paga con strumenti tracciabili. E’ una delle novità inserite nell’ultima bozza della legge di Bilancio, che il governo punta a chiudere in giornata. A partire dal 2020 per ottenere le detrazioni al 19% sulle spese sostenute per medicine, visite veterinarie, spese scolastiche o attività sportive dei bambini o interessi sui mutui sarà necessario che la spesa sia sostenuta tramite bonifico oppure con ...

Manovra - trovata l’intesa nella maggioranza : tutte le novità della legge di Bilancio : Trovato l'accordo di maggioranza sulla legge di Bilancio: ci sarà il carcere per gli evasori sopra i 100mila euro, mentre viene rinviata a luglio l'entrata in vigore sia delle multe per i commercianti che non si dotano di Pos che la stretta sull'utilizzo del contante. Confermato anche il bonus befana, in attesa di capire per quali spese varrà.Continua a leggere

Manovra - via libera dal CdM. Ecco tutte le novità : È durato quasi sei ore, dalle 23 di ieri alle 4.30 del mattino, il Consiglio dei Ministri più importante dell'anno, quello in cui sono stati messi a punto la legge di bilancio 2020 e il decreto fiscale che compongono la nuova Manovra finanziaria. Alla fine l'accordo si è trovato e il Documento programmatico di bilancio per il 2020 è stato trasmesso alla Commissione Europea.La nuova Manovra, fanno sapere da Palazzo Chigi, non ...

Manovra - le novità fiscali : dalla revisione delle detrazioni per i redditi alti all’imposta per chi compra casa. Confermato piano Industria 4.0 : detrazioni Irpef azzerate per chi ha redditi alti, con l’eccezione solo di quelle per gli interessi sui mutui. Imposte ipotecarie e catastali più alte per chi compra casa. Riduzione delle esenzioni sui buoni pasto cartacei, mentre aumentano quelle sui ticket elettronici. Stop all’allargamento della flat tax ai redditi compresi tra 65.000 e 100mila euro, previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno quando la Lega era al governo. ...

Manovra - importanti novità per il 2020 : IVA - superticket - meno tasse per i lavoratori - bonus per chi paga col bancomat [DETTAGLI] : Il Consiglio dei Ministri che si e’ riunito ieri, martedi’ 15 ottobre, alle ore 23.02 a Palazzo Chigi, si e’ concluso alle 4.35 di notte, dopo oltre cinque ore. Il Cdm ha dato approvato il decreto legge che introduce ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili’, e il ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 ...

Manovra - verso l’assegno unico per i figli Come cambiano gli aiuti per la famiglia Superticket e quota 100 : i nodi e le novità : Le misure della Manovra non sono ancora definite. Tra le ipotesi in campo il piano casa da un miliardo

Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni - la novità nella Manovra : Multe non pagate e debiti scalati dalle detrazioni, la novità nella Manovra Una delle parole chiave più importanti correlate alla Manovra 2020 corrisponde certamente alla lotta all’evasione fiscale. Lo Stato cercherà in tutti i modi di risolvere le questioni pendenti tra i contribuenti e il fisco, anche al fine di recuperare quei miliardi di euro (7,2 per l’esattezza) comunicati nella NaDef. Non solo lotteria degli scontrini, che incentiverà ...

Rottamazione ter 2019 : riapertura pagamento. Novità nel decreto Fiscale Manovra 2020 : Rottamazione ter 2019, riapertura della definizione agevolata 2018 prevista nella bozza del decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020. Arrivano le prime indiscrezioni, anzi, le prime bozze dei provvedimenti che andranno a costituire l’ossatura della Legge di bilancio 2020, con diverse misure già inserite e altrettante invece senza ancora alcuna norma di riferimento. Fra tutte le misure abbozzate, appare un provvedimento di pace Fiscale, con la ...

Ecobonus - si cambia di nuovo : novità con la Manovra su sconti e detrazioni per chi ristruttura casa : L'Ecobonus riguardante i lavori per ristrutturare casa (ma anche piccoli interventi negli appartamenti) potrebbe subire nuove modifiche. In particolare, a cambiare dovrebbe essere la norma secondo cui i consumatori possono richiedere uno sconto immediato, al momento dell'acquisto, invece delle detrazioni fiscali che prevedono la restituzione della cifra in dieci anni.Continua a leggere

Manovra 2020 : ultime novità su lavoro - welfare - ticket sanitari - famiglia : Riduzione del cuneo fiscale e misure fiscali a sostegno delle famiglie. Questi alcuni dei punti principali contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019 approvata dal Consiglio dei ministri del Governo Conte – bis nella seduta del 30 settembre. Non gli unici però. A questi si aggiungono tutta una serie di altri provvedimenti allo studio in tema di lavoro, welfare e famiglie, tra cui: novità sui ticket sanitari ...

Manovra 2020 : tutte le novità su uso contanti e carte di credito : Manovra 2020: novità su uso contanti e carte di credito. L’evasione fiscale è da sempre considerata una priorità da affrontare da ogni governo in carica, ma le misure per contrastare efficacemente il problema sono state poche finora (tra queste rientrano i controlli avviati sull’uso contanti), e quelle che sono state messe in atto, non hanno sempre sortito i risultati sperati. Anche nelle intenzioni dell’attuale governo “giallo-rosso”, la ...