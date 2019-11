Gantz: non prevarrà l'odio in Israele

"Rabin è stato ucciso dalle divisioni interne, dall'istigazione e dall'. Io non consentirò all'di prevalere e anche voi non lo consentirete". Così Benny, premier incaricato (partito Blu-Bianco), parlando, per la prima volta nella sua nuova veste politica, alla commemorazione, a Tel Aviv, del primo ministro Yitzhak Rabin ucciso 24 anni fa da un estremista di destra ebreo. "Bisogna mettere il freno ai politici che fanno istigazione", ha detto davanti a decine di migliaia di persone "non si arrenderà mai all'"(Di sabato 2 novembre 2019)