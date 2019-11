Dinamo Sassari-Virtus Roma basket oggi in tv | orario d’inizio | programma e streaming

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) La Serie A 2019-2020 riparte questa sera, e lo fa con l’anticipo della settimana tra Banco di Sardegna. Si tratta del dodicesimo confronto tra le due squadre nella storia, con un bilancio che vede dominare laper 9-2. Gli unici successi disono arrivati in casa, nelle stagioni 2010-2011 e 2013-2014, con roster che avevano in comune il solo Alessandro Tonolli, storico capitano dellafino al suo ritiro.è nel gruppo delle seconde con 8 punti in classifica,è invece in quello delle seste a quota 6. E’ il giorno del ritorno al PalaSerradimigni di Jerome Dyson da avversario: fu lui a contribuire alla stagione della storica tripletta Supercoppa-Coppa Italia-scudetto, quella 2014-2015, della. Non ci sono altri ex, benché Lorenzo Bucarelli sia sì passato da, ma tramite la Stella Azzurra. La sfida trae ...

