Velivolo cade vicino a Roma: un morto

Un ultraleggero con a bordo due persone è precipitato a Marina di Tolfa,a Santa Severa, a circa 50 Km da. E'il passeggero, un uomo di 66 anni. Il pilota, coetaneo, è stato soccorso in gravissime condizioni, con ustioni di I grado, ed è stato portato in eliambulanza in ospedale nella Capitale. Entrambini. Ilavrebbe tranciato dei cavi di un traliccio dell'alta tensione e sarebbe precipitato prendendo fuoco, atterrando su un terreno coltivato.(Di venerdì 1 novembre 2019)