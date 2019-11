Sky Cinema Collection | a Novembre torna il canale dedicato a James Bond

Venerdi 1 Novembre sui canali Sky Cinema HD : Zoo - Un amico da salvareEmozionante storia vera accaduta durante la Seconda guerra mondiale. In una Belfast colpita dai bombardamenti nazisti, il dodicenne Tom e i suoi amici vogliono salvare un piccolo elefante. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Alpha DogIspirato alla vicenda di Jesse James Hollywood che sconvolse la California, il film e' ambientato nella periferia di Los Angeles dove Johnny, un giovane boss, spaccia droga, si diverte ...

Giovedi 31 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Ti presento SofiaFabio De Luigi e Micaela Ramazzotti in una commedia di Guido Chiesa. Un uomo divorziato deve nascondere l'esistenza della figlia per conquistare una donna che detesta i bambini (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Red JoanJudi Dench nella biografia di una spia del KGB. Sottoposta a interrogatorio, l'anziana vedova inglese Joan Stanley ripercorre la sua lunga militanza al servizio del regime comunista (SKY Cinema DUE HD ...

Mercoledi 30 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Bohemian Rhapsody Successo mondiale e 4 Oscar per la storia dei Queen e di Freddie Mercury, dalla genesi al leggendario concerto al Live Aid, con uno straordinario Rami Malek diretto da Bryan Singer. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Se la strada potesse parlareOscar a Regina King in un dramma di Berry Jenkins (Moonlight) su ingiustizia e razzismo. Harlem, anni 70: una ragazza incinta deve provare l'innocenza del fidanzato, arrestato per ...

Martedi 29 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Out of Blue - Indagine pericolosaPatricia Clarkson, Toby Jones e James Caan in un thriller ipnotico. Una detective, incaricata di scoprire l'assassino di un'astrofisica, finisce in un buco nero di inspiegabili eventi (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) GreaseTrasposizione Cinematografica di un grande successo di Broadway. Lo studente Danny è considerato dai compagni un duro e un rubacuori. Durante le vacanze ha conosciuto una ...

Lunedi 28 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Modalità aereoLillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell'aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) The Wife - Vivere nell'ombraQuando le suore presso cui vive minacciano di chiamare il padre, la diciottenne Amparo piuttosto che affrontare la sua rabbia decide di andare a vivere con la sorella in una ...

Domenica 27 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : 5 anni di fidanzamento Jason Segel ed Emily Blunt in una scintillante commedia romantica. Una proposta di lavoro costringe Violet e Tom a rinviare le nozze per alcuni anni mettendo a rischio la loro relazione. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Il professore e il pazzoMel Gibson e Sean Penn nel resoconto di una storica impresa. 1879: per redigere il primo dizionario di inglese, un accademico di Oxford riceve l'aiuto di un reduce rinchiuso ...

Share il film HBO dalla Festa del cinema di Roma a Sky Cinema Due : Share film HBO su Sky Cinema Due a novembre presentato a Roma Presentato alla Festa del Cinema di Roma arriva su Sky Cinema due il 6 novembre Share il film HBO già acclamato quest’anno al Sundance film Festival e al Festival di Cannes. Diretto da Pippa Bianco, che ha girato il corto, premiato a Cannes, su cui è basato il film, vede come protagonista la giovane attrice Rhianne Barreto, al suo primo lungometraggio. Share la trama Al centro della ...

Su Sky Cinema Halloween ha una doppia veste Scary e Happy : Sky Cinema festeggia Halloween con un doppio formato Scary Halloween su Sky Cinema Suspance e Happy Halloween su Sky Cinema Family Quanti volti ha Halloween? La festa del 31 ottobre nata nei paesi anglosassoni e diventata per lo più un’operazione commerciale/adolescenziale in Italia, può essere vissuta in tanti modi diversi, può far paura ma può anche divertire. Ecco che Sky Cinema dal 26 al 31 ottobre dedica due canali a Halloween: Sky ...

Sabato 26 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : I Mercenari 2E' un lavoro apparentemente facile quello che Mr. Church impone, col ricatto, a Barney Ross e ai suoi uomini. Con l'aiuto della combattente esperta Maggie, devono recuperare un documento contenuto in un aereo schiantatosi tra i monti dell'Est Europa. Durante l'operazione, pero', un membro della squadra viene ucciso da Vilain, capo di un'organizzazione criminale che riesce, inoltre, a strappare dalle mani di Ross la preziosa ...

Un Halloween spaventoso e divertente su Sky Cinema - grazie a una doppia programmazione speciale : Da sabato 26 a giovedì 31 su Sky Cinema Suspense sarà uno "Scary Halloween", mentre "Happy Halloween" andrà su Sky Cinema Family.

1994 - episodi finali stasera su Sky Atlantic e Cinema Uno (anche in 4K HDR) : È il giorno del matrimonio tra Leonardo Notte (Stefano Accorsi) e Veronica Castello (Miriam Leone), ma sono anche le ore cruciali per il Governo guidato da Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon), che dopo aver rappresentato il sogno di cambiare l’Italia è sul punto di cadere dopo appena sei mesi dal suo insediamento. Nel giorno delle nozze, grande assente è proprio il Presidente del Consiglio, impegnato a Roma;...

Venerdi 25 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : 1994 - Episodi Finali [anche in 4K HDR su Sky Q SAT]E' il giorno del matrimonio tra Leo e Veronica, ma l'arrivo di Pietro costringe Veronica a fare una scelta di vita. 2011. Leo riuscira' a non cedere alla tentazione di tornare in politica? E cosa accadra' quando Veronica rivedra' Pietro dopo tanto tempo?(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Arizona JuniorPirotecnica commedia dei fratelli Coen con Nicolas Cage, Holly Hunter e John Goodman. ...

Giovedi 24 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : An Acceptable Loss - Decisione estrema Thriller politico con Jamie Lee Curtis e Tika Sumpter. Una docente universitaria, ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, subisce la misteriosa persecuzione di uno studente. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Toro scatenatoStoria di...

Mercoledi 23 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Come ti ammazzo l'ex Alex Case, licenziata dal lavoro e tradita dal marito, viene condannata a un anno di terapia contro la rabbia mal controllata in seguito a una sua dura reazione nei confronti di un maschio prevaricatore in un negozio. Nel gruppo sottoposto a terapia fa la conoscenza Stella, Nikki e Kim. Quando quest'ultima viene per l'ennesima volta maltrattata dal marito le tre decidono di vendicarla. L'esito del loro primo intervento ...