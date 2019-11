Monfils-Shapovalov oggi | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Siamo arrivati al venerdì dell’ATP Masters 1000 di. È tempo dei quarti di finale. Saranno in campo Rafa Nadal e Novak Djokovic, ma il match più importante, quantomeno per noi italiani, sarà quello che metterà di fronte il padrone di casa Gaeled il canadese Denis. La sfida, che secondo programma prenderà il via alle ore 19.30 (salvo prolungarsi dei due match precedenti, in quel caso inizierà al termine di Novak Djokovic-Stefanos Tsitsipas), avrà enorme importanza soprattutto per… Matteo Berrettini. Il tennista romano, infatti, dovrà fare il tifo per, altrimentipotrebbe davvero soffiargli l’ottavo, ed ultimo, posto alle ATP Finals di Londra. Il francese ieri sera ha dovuto soffrire le pene dell’inferno per avere la meglio del moldavo Radu Albot, per cui potrebbe pagare a livello fisico, proprioaccaduto a ...

