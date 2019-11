Mondiali Under 17 – Vittoria e qualificazione per l’Italia | Messico battuto e ottavi di

Calcio - Mondiali Under17 2019 : l’Italia supera 2-1 il Messico e approda agli ottavi di finale : L’Italia vince ancora e vola agli ottavi di finale dei Mondiali Under17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. Gli Azzurrini di mister Nunziata, infatti, allo Estadio Bezerrão di Gama superano in extremis il Messico per 2-1 e passano il turno con 90 minuti di anticipo. A questo punto per garantirsi il primo posto nel Gruppo F sarà sufficiente un pareggio contro il Paraguay nell’ultimo impegno. Il match di Gama si decide nel ...

Lotta - Mondiali Under 23 2019 : Aurora Campagna perde all’esordio ma accede ai ripescaggi per il bronzo nei -62 kg : La quarta giornata di gare ai Campionati del Mondo Under 23 2019 di Lotta è andata in archivio finalmente con una buona notizia per i colori azzurri in quel di Budapest, in Ungheria. Dopo le premature eliminazioni rimediate nei giorni scorsi da William Raffi, Enrica Rinaldi e Morena De Vita, la Nazionale italiana rimane in corsa per una medaglia grazie ad Aurora Campagna nei -62 kg. La 21enne savonese, vice-campionessa d’Europa in carica, ...

Calcio - Mondiali Under17 - Italia-Messico : Carmine Nunziata si affida alla coppia Gnonto-Cudrig : Dopo il fantastico esordio contro le Isole Salomone, l’Italia è pronta ad affrontare il Messico nella seconda partita dei Mondiali Under17 in corso di svolgimento in Brasile, in programma venerdì 1° novembre a mezzanotte. Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per il primo posto nel girone. La Nazionale ha vinto per due volte questa competizione e si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre più attrezzate. Gli azzurri ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : la Francia e il Senegal volano agli ottavi di finale : La seconda giornata del Gruppo C e D dei Mondiali 2019 Under17 di Calcio è andata in archivio. Sui rettangoli verdi brasiliani il verdetto del campo ha premiato la Francia e il Senegal che hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale. Seconda vittoria nel raggruppamento C per i transalpini grazie alle realizzazioni di Kalimuendo, Pembele e di Lihadji. A segno per gli asiatici Jeong Sang-bin. Nel girone, successo per il Cile contro Haiti 4-2: ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : fuori al primo turno Enrica Rinaldi e Morena De Vita : Erano due le azzurre impegnate oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile sia Enrica Rinaldi (-76 kg), sia Morena De Vita (-59 kg) non hanno avuto miglior fortuna rispetto a quella di William Raffi ieri e sono uscite al primo turno, vedendo poi svanire le possibilità di essere ripescate. Nella categoria -76 kg Erica Rinaldi è stata eliminata nel turno di qualificazione ai quarti dalla kirghisa Aiperi ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : il Brasile travolge la Nuova Zelanda e vola agli ottavi - Australia-Ungheria 2-2 : Nella notte italiana si sono giocate due partite ai Mondiali Under 17 di Calcio. Il Brasile padrone di casa ha strapazzato la Nuova Zelanda con un rotondo 3-0 e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva nel torneo qualificandosi matematicamente per gli ottavi di finale insieme all’Angola, ora le due squadre si affronteranno nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo A e saranno i sudamericani ad avere il vantaggio dei ...

Lotta - Mondiali Under 23 2019 : William Raffi subito eliminato nei 92 kg - assegnati i primi titoli nello stile libero : Seconda giornata di gare che va in archivio senza squilli da parte dell’Italia a Budapest (Ungheria) in occasione dei Campionati del Mondo Under 23 2019 di Lotta. Quest’oggi sono stati assegnati i primi cinque titoli della manifestazione nello stile libero, mentre la Nazionale azzurra ha esordito sulle materassine ungheresi con William Raffi impegnato nelle eliminatorie dei -92 kg. Il Lottatore 23enne del Meeting Giarre A.s.d. ...

Calcio - Mondiali Under 17 : pareggio tra Paraguay e Messico. Il Tagikistan supera il Camerun : L’Italia è in testa nel gruppo F dei Mondiali di Calcio Under17 in corso di svolgimento ora in Brasile. Una vetta solitaria raggiunta grazie al 5-0 di ieri sulle Isole Salomone e al successivo pareggio nella notte tra Paraguay e Messico. Si è chiusa senza reti l’altra sfida del raggruppamento degli azzurri, con il Paraguay che non ha sfruttato negli ultimi venti minuti la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Pizzuto. ...

Mondiali Under 17 – Esordio col botto per l’Italia - splendida cinquina degli azzurri alle Isole Salomone : La selezione del ct Nunziata non lascia scampo ai pari età delle Isole Salomone, cominciando con il piede giusto i Mondiali Under 17 Buona la prima per l’Italia ai Mondiali Under 17, in corso di svolgimento in Brasile. Al “Bezerrao” di Brasilia, gli azzurrini non lasciano scampo alle Isole Salomone, battute con un rotondo 5-0 nella prima giornata del Gruppo F, che comprende anche Messico e Paraguay. La formazione del ct ...

Lotta - Mondiali Under 23 2019 : completate le prime eliminatorie dello stile libero - domani Italia protagonista : Il Campionato del Mondo Under 23 2019 di Lotta è cominciato quest’oggi nella capitale ungherese di Budapest con lo svolgimento delle eliminatorie per le prime cinque categorie di peso dello stile libero: -57, -65, -70, -79 e -97 kg. Nei vari tabelloni sono già state definite le finali per l’oro ed i primi finalisti per il bronzo, mentre domani si svolgeranno i ripescaggi in mattinata e poi le finali nella sessione pomeridiana. Italia ...

Mondiali calcio under 17 - l’Italia sfida le Isole Salomone. Che Nazione è? Un Paese lontanissimo e sconosciuto - tra spiagge e mare da brividi : Questa sera (ore 21.00) l’Italia esordirà ai Mondiali under 17 di calcio, a XXX (Brasile) gli azzurrini affronteranno le Isole Salomone in un incontro da vincere a tutti i costi per puntare concretamente alla qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata di categoria. La nostra Nazionale sarà priva di due giocatori di rango come Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo (l’interista è stato trattenuto da Antonio Conte viste ...

Mondiali Under 17 - Isole Salomone-Italia è live su Sky : Dove vedere Italia Under 17 in Tv e streaming – L’Italia si prepara a prendere parte ai Mondiali Under 17, con la prima gara della sua fase a gironi. I ragazzi di Carmine Nunziata affrontano le Isole Salomone in una sfida che può già segnare il percorso nella competizione. Il debutto dell’Italia è previsto per […] L'articolo Mondiali Under 17, Isole Salomone-Italia è live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Italia-Isole Salomone oggi - Mondiali Under17 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ci siamo oggi (28 Ottobre) è il grande giorno dell’esordio dell’Italia ai Mondiali Under17 in corso di svolgimento in Brasile. I ragazzi di Carmine Nunziata dovranno vedersela con i pari età delle Isole Salomone. Una sfida che sulla carta vede nettamente favoriti gli azzurri. Cudrig e compagni potrebbero soffrire la pressione del primo match in una competizione così importante. SI tratta di una vetrina che potrebbe cambiare la ...

Calcio - Mondiali Under17 Brasile 2019 : buona la prima per Corea del Sud e Giappone : Completato nella notte italiana il quadro dei risultati della prima giornata di Mondiali Under 17 di Calcio per quanto concerne i Gironi C e D: la Corea del Sud appaia in vetta la Francia battendo per 2-1 Haiti, mentre il Giappone aggancia il Senegal vincendo per 3-0 contro l’Olanda. Nel Gruppo C la Corea del Sud indirizza nel primo tempo la sfida contro Haiti grazie alla rete di Eom Ji-Seong al 26′, cui segue il raddoppio di Choi ...