Messina | suora ha forti dolori all’addome | in ospedale scoprono che è incinta

Fonte : fanpage

(Di venerdì 1 novembre 2019) Lasi sarebbe fatta accompagnare all’di Sant’Agata Militello per essere visitata a causa diall'addome ma dopo gli esami sarebbe arrivata l'inattesa diagnosi di gravidanza in atto. Sul caso Al momento on ci sono né conferme né smentite ufficiali da parte dell’Arcivescovado.

ChiaraCiv : Suora accusa forti dolori all’addome: in ospedale scopre di essere incinta - morenomari : RT @Scemifreddi: #Messina, scandalo in un convento: suora va in ospedale e scopre di essere incinta. Quando ti piace troppo fare la mission… - Scemifreddi : #Messina, scandalo in un convento: suora va in ospedale e scopre di essere incinta. Quando ti piace troppo fare la missionaria... -