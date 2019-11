Messaggero | la crisi di rigetto degli arbitri sempre più restii all’uso del var

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Ilparla dididella tecnologia da parte del sistema arbitrale. Secondo il quotidiano romano gli ultimi episodi avvenuti nel turno infrasettimanali, quello di Napoli-Atalanta su tutti, evidenziano che Il sistema immunitarioha incominciato ad attaccare il corpo estraneo trapiantato nel loro apparato decisionale: il Var. Non lo riconoscono come organo proprio. Dopo due anni di difficile coabitazione, adesso sembra stiano cercando di espellerlo. Un rifiuto progressivo e preoccupante. Questione di buonsenso e non di protocollo, sarebbe accettare l’aiuto della tecnologia se può permettere di alleggerire il lavoro ed evitare gli errori. Avrebbero potuto a ragion veduta confermare le loro scelte, o magari cambiarle, senza timore di essere criticati e, paradosso nel paradosso, avrebbero persino dato maggiore continuità al gioco. Si perde molto ...

