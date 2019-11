Manovra | Patuanelli | “Basta paura | slogan e ‘one man show’ | la verità è che togliamo 23

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Basta dare retta all'”ennesimo‘tasse e manette” o agli “‘one man show‘ che hanno tutte le soluzioni in due parole” perché “laè che ci sono 23 miliardi di tasse in meno“. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano, in un lungo post su Facebook racconta la sua visione dellache il governo giallorosso sta costruendo. Un testo “molto importante che permetterà di sterilizzare l’aumento dell’Iva“. “Soldi – sottolinea il titolare del Mise – che non dovranno pagare i cittadini e le imprese italiane, dopo l’instabilità generata da una crisi agostana folle, innescata per meri interessi personali”. “Ora inizia l’iter parlamentare per approntare ulteriori miglioramenti all’impianto”, prosegue, evidenziando uno degli aspetti che a suo dire va ...

