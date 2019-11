Ma il Napoli deve imparare a reagire | quell’azione dell’Atalanta andava fermata ad ogni

Quanti punti deve costare ancora al Napoli la (presunta) simulazione di Mertens a Firenze? : L’unica domanda sensata da porre a Marcello Nicchi sarebbe: “Quanti punti deve costare ancora al Napoli la (presunta) simulazione di Mertens a Firenze?” Da allora in poi è stata una sarabanda di decisioni mai favorevoli al Napoli. Tutte le situazioni più o meno dubbie hanno visto gli azzurri dalla parte del torto. Il campionato (già falsato di suo), subisce un’altra sventola che avrà ripercussioni non solo sul Napoli e sul suo cammino ...

Teotino : ”Stasera il Napoli deve dimostrare di avere qualcosa in più rispetto all’Atalanta - ma…” : Teotino: ma per quanto riguarda lo Scudetto ritengo che solo la Juventus possa buttarlo via Gianfranco Teotino ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva, durante il “Microfono Aperto”, parlando tra le altre- anche del Napoli e del match che gli azzurri giocheranno questa sera al San Paolo contro l’Atalanta. Queste le parole di Teotino: SULLE LAMENTELE DI CONTE “Il discorso è abbastanza complesso ...

Bargiggia duro : “Ancelotti altro che valore aggiunto per il Napoli - un’altro sarebbe già sulla graticola! ADL deve chiedergli che intenzioni ha…” : Bargiggia duro contro Ancelotti In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Mediaset Paolo Bargiggia, per parlare del momento del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Ancelotti ha vinto tanto, ha sempre presupposti importanti, ma deve vincere anche con la SPAL, non bisogna perdere con il Cagliari e pareggiare a Torino. – il giornalista ...

Il grande cuore di Napoli per Ginevra - 7 anni e un tumore al cervello : «Deve essere operata in Germania» : «Ginevra ha solo 7 anni e da quattro anni e mezzo sta combattendo contro un tumore al cervello». Si apre così il post di Fabio e Stefania, i due genitori di Melito (Napoli) che...

Napoli – De Laurentiis furioso - le parole del presidente su Mertens e Insigne : “Lorenzo deve tranquillizzarsi” : De Laurentiis senza peli sulla lingua: le parole del presidente del Napoli su Insigne e Mertens Tensione in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis non le manda a dire ai suoi giocatori. Il presidente della squadra partenopea, a margine della firma della convenzione per il San Paolo con il Comune, non ha nascosto un pizzico di disappunto per la questione Insigne: “non c’ero al summit di Insigne con Raiola e Ancelotti, il problema di ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Ciaschini : “Ancelotti non deve ascoltare le critiche - deve solo pensare alla giusta formazione” : Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Carlo Ancelotti, é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli deve dimenticarsi la parola scudetto, deve concentrarsi sulla singola partita. Quando gioca vedo poca fame da parte degli azzurri. E’ una squadra che gioca con ritmi inferiori agli standard. Ho sentito parlare della “cazzimma” é proprio quello che oggi manca. Carlo non deve ascoltare nessuno, ...

Napoli è un malato terminale invisibile dove il fratello di Insigne deve dire la sua su Ancelotti : Da anni questo giornale cerca di raccontare ciò che osserva avvenire in un determinato luogo della terra. Lo fa attraverso un titolo che richiama un concetto senza alcuna sostanza: Napolista è un aggettivo che non evoca alcun ricordo, non richiama alcuna situazione concreta. È piuttosto un auspicio e, come tutti i termini che vivono di una speranza, non conserva alcun significato reale. Guarda al domani con qualche desiderio. Il motivo, forse, è ...

Gazzetta : il Napoli deve ancora acquisire la mentalità vincente : La Gazzetta dello Sport commenta il passo falso del Napoli a Genk nella seconda gara di Champions League. gli uomini di Ancelotti devono acquisire una mentalità vincente e dare continuità e intensità alle proprie prestazioni. Il possesso palla, la velocità e le ripartenze sarebbero le loro armi migliori, ma senza il pressing efficace anche le incursioni in avanti diventano una utopia. Quello che desta più preoccupazione è la mentalità vincente ...

Pronostico Genk Napoli/ Bruscolotti : Ancelotti deve vincere e convincere - esclusiva - : Pronostico Genk Napoli: intervista esclusiva a Giuseppe Bruscolotti in vista del match della Champions league, alla Luninus Arena.

Se il Napoli vuole vincere deve prima capire cosa vuole vincere : La partita di ieri sera spiega bene le due cose apparentemente più strane di questi ultimi tempi: e cioè lo stadio semivuoto e l’ostilità abbastanza diffusa verso la società. Cose che sembrano ancora più contraddittorie se rapportate alla qualità del gioco e ai risultati recenti della squadra. Un gruppo di lavoro, però, ha bisogno di un obiettivo, su questo siamo tutti d’accordo. Ma quale sia l’obiettivo del Napoli, non si sa. Il Napoli non ha ...

Sconcerti : “Il Napoli già deve sperare in una frenata di Juve ed Inter” : Mario Sconcerti, sul sito calciomercato.com, dichiara aperta la fuga di Inter e Juventus, sono irraggiungibili. Secondo Sconcerti le distanze attuali non possono essere colmate nel corso del campionato. Nonostante il campionato sia ancora alle quinta giornata, il giornalista trae alcune conclusioni. Il Napoli ha già perso due partite ed è a 6 punti dall’Inter. “Il primo turno infrasettimanale di campionato ci dice che Inter e ...

Sconcerti : “Il Napoli ora deve accelerare per appaiarsi a Inter e Juve. Contro il Liverpool ha trovato la sua…” : Sconcerti consiglia al Napoli di accelerare per arrivare in vetta Il giornalista Mario Sconcerti è Intervenuto a Radio Marte nella trasmissione Marte Sport Live queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli dovrà fare 9 punti nelle prossime tre partite, questo è il momento di accelerare per appaiarsi in classifica con Inter e Juventus. Leader nel reparto offensivo? Sono tutti giocatori di grande qualità, tutti molto veloci, molto ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Se il Napoli non è contento del Comune deve trovare una soluzione” : Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è soffermato sulla vicenda stadio: “Se il Napoli non è contento, un motivo ci sarà, deve trovare una soluzione. Non può stare dietro al Comune. deve rivolgersi ai tifosi e dire, gli 80mln da mettere sul mercato li mettiamo sullo stadio e iniziamo a farlo. Anche io ci resterei male, ma ormai bisogna intervenire. Non possiamo vincere se proseguiamo così. Troppe ...