Di Maio | alleanza con il Pd obbligata Chi è l' uomo che dovrà salvargli la poltrona nel

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi al Senato ha riferito sull'operazione militare turca nel nord della Siria contro i curdi. Il capo politico del M5s ha parlato del "massimo impegno" dell'Italia "per una presa di posizione della comunità internazionale contro l'attacco turco e perché la crisi non si allarghi alla regione". Di Maio ha rivendicato anche il lavoro della diplomazia italiana in sede Ue e ha risposto ai senatori su cosa ...

Le “spine” di Di Maio tra alleanza Pd - Regionali e capogruppo M5s : Il secondo governo Conte va protetto, e nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha bisogno di crescere nella sua organizzazione. All'indomani della 'botta' presa alle Regionali in Umbria, la strada dell'accordo con il Pd a livello nazionale deve proseguire il suo percorso anche perche' M5s ha piu' cose in comune con i democratici - vedi diritti civili e temi ambientali - che non con la Lega di Matteo Salvini. E' questo lo scenario che viene ...

Per Luigi Di Maio “non ci sono i presupposti per un’alleanza strutturale con il Pd” : "I nostri militanti e rappresentanti sul territorio non vogliono l'alleanza", ha detto il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, affermando che alle prossime elezioni regionali i pentastellati si presenteranno da soli. "Questo non significa non mettersi insieme a delle liste civiche, non significa non aprire a un candidato presidente che possa rappresentare un respiro oltre il Movimento, ma nell'ambito di una terza via che ...

M5s - eletti dell’Emilia-Romagna incontrano Di Maio : “Nessuna alleanza con i partiti alle Regionali - valutiamo le liste civiche” : Luigi Di Maio fa il punto con i parlamentari e i consiglieri Regionali dell’Emilia Romagna in vista delle prossime elezioni, dopo l’esperimento dell’alleanza locale in Umbria con il Partito Democratico. “L’indicazione principale arrivata dagli eletti – dice all’Adnkronos una fonte presente alla riunione – è di andare da soli, perché la corsa solitaria ci caratterizza di più: ci vediamo come un Movimento ...

M5s - Di Nicola : “Fiducia in Di Maio - ma serve elezione del capo politico e delle cariche interne. Alleanza col Pd? Valutare caso per caso” : “L’Alleanza col Pd non va archiviata, ma valutata caso per caso”. Primo Di Nicola, senatore del M5s, lancia la propria proposta per arginare il calo dei consensi: “Bisogna che gli attivisti eleggano le cariche interno al Movimento, compreso il capo politico. Luigi Di Maio? Ha la mia piena fiducia”. L'articolo M5s, Di Nicola: “Fiducia in Di Maio, ma serve elezione del capo politico e delle cariche interne. ...

M5s - Appendino : “Problema non è alleanza con Pd ma la destra che ha sempre più consensi. Di Maio? Leadership non in discussione” : “Il punto nostro non è tanto l’alleanza o meno con il Pd ma interrogarsi perché Meloni e Salvini hanno così tanto consenso. Luigi Di Maio? È il leader e non si deve mettere in discussione”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in riferimento al voto delle regionali in Umbria e alle eventuali conseguenze sugli accordi politici tra il Partito democratico e il M5s. L'articolo M5s, Appendino: “Problema non è ...

Luigi Di Maio - la fronda Grillo-Fico in rivolta : "L'alleanza con il Pd deve andare avanti" : Nel Movimento è guerra a Luigi Di Maio. Dopo la sconfitta in Umbria, il capo politico ha dichiarato "che si tratta di un test (quello con il Pd) non riuscito". A bloccare il dietrofront del leader sono Beppe Grillo, Giuseppe Conte e niente di meno che Roberto Fico. Lo stesso fondatore - scrive Repub

Luigi Di Maio : "Ero perplesso sull'alleanza con il Pd. Abbiamo perso la metà dei nostri elettori" : Luigi Di Maio, dopo la batosta presa alle elezioni regionali in Umbria, si sfoga: "Non è un mistero che durante la formazione del governo io fossi abbastanza perplesso". "Tutte le analisi di voto dicono che la metà dei nostri elettori si è astenuta a causa della coalizione con il Pd. Quindi il tema

**Umbria : Di Maio - 'alleanza andava tentata - ora certi non sia soluzione'** : Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In Umbria ci abbiamo provato, quello delle alleanze con altre forze politiche in occasione delle regionali era un tema che ci portavamo avanti da troppi anni. Adesso abbiamo la certezza che non rappresenta la soluzione". Lo scrive il ministro degli Esteri e capo politico

