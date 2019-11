Calcio femminile | Calendario 5a giornata Serie A | orari | tv | streaming e programma

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il campionato didiA 2019-2020 torna in scena dopo la pausa che ha visto la disputa della Supercoppa Italiana, premiante la Juventus campione d’Italia contro la Fiorentina. Le bianconere scenderanno in campo sabato 2 novembre alle ore 12.30 contro l’Hellas Verona a Vinovo. Le ragazze di Rita Guarino, sulla scia del successo citato, andranno a caccia del quinto centro consecutivo in campionato. Alla stessa ora Florentia San Gimignano e Orobica si affronteranno in un match importante per la zona salvezza. Alle 14.30 la partita più attesa tra le viola e il Milan, capolista a punteggio pieno insieme alla Juve. La gigliate allenata da Antonio Cincotta vorranno far valere il peso del fattore campo e al “Gino Bozzi” l’obiettivo sono i tre punti per voltare pagina definitivamente dopo la delusione del confronto del “Manuzzi” con ...

