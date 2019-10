Maltempo | 25 anni fa l’alluvione in Piemonte | provocò 70 morti

Scicli in missione a Palermo : Pisciotto e danni Maltempo : missione palermitana della giunta Giannone di Scicli: porto, danni alluvione, Fornace Penna e opere pubbliche. C’è lo Studio della viabilità cittadina

Maltempo Liguria - mareggiata 2018 : già distribuiti 135milioni per il ripristino danni : Già distribuiti oltre 135 milioni di euro nel 2019 per il risarcimento dei danni provocati sia al patrimonio pubblico (160 Comuni beneficiari oltre alle Province e alla Città Metropolitana) che privato (già approvate 1400 domande delle imprese e 300 dei privati cittadini) a seguito dell’ondata di Maltempo che ha interessato la Liguria tra il 29 e il 30 ottobre del 2018, con la devastante mareggiata che ha colpito tutta la costa. “Ad ...

Maltempo Veneto : dalla Regione ristoro danni per le aree colpite dalle tempeste di agosto : La Giunta regionale del Veneto ha approvato, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, la richiesta di declaratoria per i danni subiti dalle imprese agricole dei comuni del Polesine, del Veronese e della Marca a causa del Maltempo che, con forti raffiche di vento e grandinate, si è verificato il 2 e il 6- 7 agosto scorsi. Il provvedimento individua le zone territoriali dei comuni colpiti dove sono stati accertati danni al comparto ...

Danni per Maltempo a Pozzallo : dichiarato lo stato di calamità : E’ stata approvata dalla Giunta comunale di Pozzallo la dichiarazione dello stato di calamità per la richiesta di risarcimento dei Danni del maltempo

Maltempo in Sicilia - U.Di.Con. : “Gravi danni a strade ed abitazioni” : “La scorsa settimana, nella giornata di venerdì, abbiamo assistito a tragici eventi climatici in particolare, forti precipitazioni che hanno interessato tutta la Sicilia Sud Orientale colpendo le province di Siracusa, Ragusa e parte di Catania – scrive in una nota il Responsabile Provinciale U.Di.Con. di Siracusa, dott. Salvatore Lorefice – la conta dei danni è drammatica ed abbiamo avuto modo di riscontrare colture allagate, produzioni ...

Maltempo a Ispica : come presentare istanze per danni : Il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie avvisa la cittadinanza che si possono presentare le istanze per i danni avuti dal Maltempo. Ecco come

Maltempo Sicilia : conta dei danni nelle aziende - ancora disagi su diverse linee ferroviarie : In corso la conta dei danni nelle aziende agricole di Ispica, Pachino e Rosolini colpite dall’ondata di Maltempo che ha investito la Sicilia sudorientale nei giorni scorsi. Confagricoltura Ragusa registra danni notevoli a impianti serricoli, vigneti, agrumeti, colture orticole. Sono andati distrutti raccolti di carote, zucchine, patate e carciofi. Proseguono le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria. Questa la ...

Maltempo : Protezione civile - 'In Sicilia piogge eccezionali - non capitava da 200 anni' (2) : (Adnkronos) - "Nella zona di Noto - sottolinea il responsabile del Servizio che ha elaborato i dati e redatto i relativi grafici Giuseppe Basile - le piogge sono state meno violente (da 50 a 150 millimetri in un’ora) e con tempi di ritorno da 2 a 10 anni. Rispetto alla media mensile dello stesso per

Maltempo : Protezione civile - 'In Sicilia piogge eccezionali - non capitava da 200 anni' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche

Maltempo Sicilia - Protezione civile : “Piogge eccezionali - non capitava da 200 anni” [DATI] : “Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche differenti nelle diverse zone geografiche dell’isola e la loro concentrazione in poco tempo ha fatto il resto, causando notevoli danni in numerosi Comuni“. Così il capo ...

Maltempo e danni - aziende agricole iblee in ginocchio FOTO : Maltempo, danni pesanti alle aziende agricole iblee. Pirrè (Confagricoltura): “Gravi inadempienze del Consorzio di Bonifica”

Maltempo : disagi ai treni in Sicilia - tecnici a lavoro per riparare danni piogge : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Sono oltre 60 i tecnici di Rfi, più il personale delle ditte appaltatrici, impegnato ininterrottamente dallo scorso fine settimana per il regolare ripristino della circolazione sulle linee ferroviarie della Sicilia colpite dal Maltempo. Dalle 5 di questa mattina la cir

Forte Maltempo a Buccheri : danni a immobili pubblici e strade : danni a immobili pubblici e strade a Buccheri. Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito ieri la provincia di Siracusa, il Comune di Buccheri fa

Maltempo Sicilia : conta dei danni nel sudest dell’isola - domani i funerali dell’agente penitenziario : Dopo la violenta ondata di Maltempo che ha sconvolto le province di Siracusa e Ragusa e provocato la morte dell’agente penitenziario Giuseppe Cappello, è iniziata la conta dei danni nel sudest dell’isola. La vittima, 52enne, è stata travolta da acqua e fango dell’esondazione del torrente Tellaro lungo la SS 115 a Noto (SR): i funerali dovrebbero svolgersi domani pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giuseppe a Rosolini. La ...